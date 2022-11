Ernesto Bustamante dice que no vio jaloneo entre Alva y Cortez pese a que él intentó separarlas

Durante la sesión de la Comisión de Ética de este lunes 14, el congresista Ernesto Bustamante declaró sobre el jaloneo que ejerció su colega de Acción Popular María del Carmen Alva contra la parlamentaria de Juntos por el Perú Isabel Cortez durante una sesión del Pleno en agosto pasado.

El fujimorista sostuvo que observó un altercado entre algunos legisladores, por lo que decidió acercarse para tranquilizar la situación. Asimismo, manifestó que no existió ningún jalón entre sus colegas, tal como se afirma en la acusación contra Alva Prieto.

“Yo me paré porque me parecía que algo podía pasar (entre Darwin Espinoza y Wilson Soto), ya que había reacciones muy rápidas por parte de personas (...) Crucé el hemiciclo y ambas (María del Carmen Alva e Isabel Cortez) estaban intercambiando palabras (...) estaban discutiendo respecto a la presencia de Isabel Cortez en la zona de Acción Popular. En un momento, Isabel Cortez toma de la mano a Wilson Soto y María del Carmen Alva los separa. Luego Isabel Cortez, con la otra mano, toma también de la mano a Wilson Soto y María del Carmen Alva también separa sus manos. Yo ya estaba ahí a medio metro ”, declaró.

“Luego lo que ocurrió fue como que ambas se tendieron la mano, como que Isabel Cortez extiende la mano hacia María del Carmen Alva y ella, en su reacción, extiende la mano hacia Isabel Cortez. Ahora, recordemos la posición de María del Carmen Alva, ella estaba varios centímetros por encima de Isabel Cortez (...) Lo que yo hice fue que me aproximé, con una mano tomé del brazo a María del Carmen y con la otra mano le puse el dedo pulgar en el antebrazo (...) no la toqué a la señora Cortez, pero también retiró su brazo. Ahí terminó el incidente (...) Yo no vi jaloneo, parece que en televisión se ve lo que parecería un jaloneo, yo lo atribuyo a la diferencia de altura que hay entre la línea de escaños ”, añadió.

Sin embargo, en el video del suceso se evidencia cómo Alva agrede a su colega cuando la sesión del Pleno del 11 de agosto fue suspendida tras registrarse gritos e incidencias en el hemiciclo.

La grabación muestra cómo la acciopopulista pierde los papeles y jala del brazo a Cortez, quien se encontraba junto con Wilson Soto. Tras ello, la parlamentaria se retiró del lugar entre gritos.