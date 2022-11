Susel Paredes rechaza denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo: “Está mal hecha”

La congresista Susel Paredes anunció que no apoyará la denuncia por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo que fue recientemente aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Paredes fue una de las parlamentarias que votaron en contra durante la votación del grupo de trabajo.

“Está mal hecha en el fondo. No hay traición a la patria. Está mal hecha. Mi opinión jurídica es que no ha habido traición a la patria. Yo soy abogada y tengo que honrar mi profesión. No puedo votar por tonterías. Yo he votado a favor de la acusación contra Juan Carrasco Millones porque, jurídicamente, considero que tiene sustento”, señaló en declaraciones a la prensa.

En otro momento se refirió a la moción de vacancia contra el jefe de Estado y manifestó que no estampará su rúbrica en el documento. Sin embargo, no descartó votar a favor si llega a ser debatida en el pleno. Cabe recordar que Edward Málaga, quien impulsa la iniciativa, planea presentarla cuando cuente con 86 firmas.

“Yo no puedo votar (por traición a la patria), igual que no puedo firmar la vacancia porque está mal hecha en mi opinión, pero puedo votar (a favor de la vacancia) porque es mi criterio político. En este caso, es un criterio jurídico, porque es la admisión de un procedimiento constitucional. ¿Cómo voy a actuar contra mis principios como abogada? Yo quiero decirle a la población que mi oposición es de centro. No estoy con el presidente ni contra él. Estoy por el Perú; por eso, tomo decisiones racionales”, añadió.

Aprueban informe contra Pedro Castillo por traición a la patria

Este viernes 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al jefe de Estado por presunta traición a la patria. Fueron 11 votos a favor y 10 en contra los que dieron el visto bueno para que el documento pase a ser revisado por la Comisión Permanente.