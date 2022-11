Cuestión de confianza EN VIVO: Comisión de Constitución busca archivar propuesta del Ejecutivo

Rechazo. La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Nano Guerra García, somete a debate, y posterior votación, el decreto de archivo del proyecto de ley presentada por el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que se vea la iniciativa legislativa del Ejecutivo que propone derogar la Ley n° 31355, norma que limita la cuestión de confianza.

Comisión de Constitución rechaza cuestión de confianza del Ejecutivo 12:08 Nano Guerra: "Hay 337 proyectos de ley en la Comisión de Constitución Hernando Guerra Garcia inicia sesión de la Comisión de Constitución del Congreso con 22 congresistas presentes. Antes de profundizar el tema de agenda, el titular de la comisión señala que hay 337 proyectos de ley en la comisión. "Hay que señalar que el anterior periodo logro avanzar con muchos de estos proyectos (...) Si el presidente Pedro Castillo y el primer Aníbal Torres deben analizar la cantidad de proyectos", señala. Además, Nano Guerra García puntualizó que el proyecto de ley "no tenía caracter de urgencia" por lo que no se vio en la comisión con anterioridad. 11:59 Comisión de Constitución demora sesión programada en agenda La Comisión de Constitución del Congreso tenía programado iniciar con una sesión este viernes a las 11.30 a. m. para archivar proyecto de ley presentada por el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres,para derogar ley que limita la cuestión de confianza. De acuerdo a la agenda, el grupo de trabajo iba a iniciar con el Decreto de Archivo respecto del Proyecto de Ley 1704/2021-PE. No obstante, lleva casi 30 minutos de retraso.

Según la agenda de este grupo de trabajo, se realizará este viernes una sesión extraordinaria en modalidad semipresencial . La comisión tiene como único punto el Decreto de Archivo respecto del Proyecto de Ley 1704/2021-PE, que propone derogar la ley n.º 31355, regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución.

Esta norma dispone que el primer ministro, o un ministro, puede hacer cuestión de confianza solo en materias relacionadas con la política general del Gobierno . Además, afirma que no procede con medidas relativas a la aprobación o de reformas constitucionales, “ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos autónomos”.

De acuerdo al documento elaborado por la Comisión de Constitución, la Ley 31355 “no adolece de ninguna inconstitucionalidad formal o sustantiva”.

“Si el Ejecutivo no puede observar una ley de reforma constitucional, menos puede hacer cuestión de confianza de un proyecto que la contenga (...). El Gobierno no puede forzar al Congreso a aprobar iniciativas de cualquier índole ni menos aún a darlas por denegadas fácticamente (…), la ley impugnada en este caso solo restaura el equilibrio de poderes establecido en la Constitución”, se lee.

Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular, preside la Comisión de Constitución del Congreso. Foto: Antonio Melgarejo/La República

El último jueves, Aníbal Torres volvió a enviar el documento al titular de la Mesa Directiva, José Wiliams, reiterando la solicitud de presentar una cuestión de confianza “en la primera sesión del Pleno del Parlamento que se convoque”.

Anteriormente, José William respondió a Aníbal Torres señalando que lo planteado por el Poder Ejecutivo “no resulta atendible”, ya que el Gobierno pretendería plantear cuestión de confianza por temas que son “de competencia exclusiva” del Congreso.