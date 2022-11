José Williams confirma que continúa trabajo presencial en el Congreso pese a marcha

Tras el anuncio de una marcha a favor del Gobierno de Pedro Castillo —denominada como ‘La toma de Lima’— para este 10 de noviembre, el titular del Congreso, José Williams, suspendió la sesión del Pleno programada para este jueves debido a los posibles desmanes que se desarrollarían en los exteriores del Palacio Legislativo.

Sin embargo, durante la mañana, diversos parlamentarios llegaron hasta el Parlamento para cumplir con sus labores. Incluso, el mismo presidente de la mesa directiva cumplió son sus labores presenciales. Frente a ello aclaró que solo la sesión plenaria fue reprogramada, ya que se buscó proteger la integridad de los más de 100 trabajadores que acudirían al Congreso.

“Lo que hemos hecho es no convocar el Pleno para no tener a cientos de personas en el edifico principal, pero los congresistas están trabajando, están en sus correspondientes edificios. Yo voy a estar aquí todo el día hasta que tenga que salir. Todas la tareas siguen normales”, dijo ante la prensa.

El parlamentario de Avanza País sostuvo que las manifestaciones no pueden detener el trabajo congresal. Asimismo, recalcó que las comisiones no sesionarán, ya que fue un acuerdo de la Junta de Portavoces y no está relacionado con las marchas de hoy.

“Esto no es un día de no trabajo. Respecto a las comisiones, no hay los días jueves, eso fue un acuerdo de Portavoces”, añadió.

Por otro lado, manifestó su temor por posibles grescas durante las marchas; no obstante, señaló que confía que la población realizará una protesta pacífica durante este jueves.

“Yo creo que la Policía Nacional va a hacer la tarea que le corresponde. Lo que me podría preocupar es que hayan desmanes, se infiltren personas o que la intención de las marchas no haya sido la que corresponde, pero creo que la gran mayoría de ciudadanos va a hacer una marcha como corresponde que sea”, aseguró.