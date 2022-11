José Williams sobre cuestión de confianza de Aníbal Torres: “El Ejecutivo pretende cerrar el Congreso”

Este miércoles 9, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, ofreció una conferencia de prensa luego de conocerse la respuesta sobre la cuestión de confianza que planteó el jefe de gabinete, Aníbal Torres, para que se derogue la Ley 31355.

Al respecto, sostuvo que “el pedido de la Presidencia del Consejo de Ministros no resulta atendible en los términos planteados porque esta ley desarrolla facultades exclusivas y excluyentes” del Legislativo.

En otro momento, el presidente de la Mesa Directiva señaló que el “Ejecutivo pretende cerrar” este poder del Estado y calificó el actuar del titular de la PCM como una “provocación”.

“Lo que creo es que el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República. El Ejecutivo pretende cerrar el Congreso de la República. De hecho que ya ahora está declarando un enfrentamiento al Congreso y está haciendo un daño a la nación”, dijo a los medios durante la tarde de este miércoles.

“Esta es una provocación más que está haciendo el Ejecutivo en la situación que se encuentra: preocupado, desesperado y recurriendo a situaciones como esta, así como la de la OEA, donde desprestigia al Estado”, agregó.

Como se informó, Torres Vásquez planteó la cuestión de confianza para que se derogue la Ley 31355, que limita dicha figura, la cual fue validada por el Tribunal Constitucional (TC).

Williams Zapata señaló que es una “injerencia del Gobierno” que se “debata una ley que ha sido aprobada por el TC” y que revisarla “rompería el equilibrio de poderes”.

José Williams: “No hay dictadura congresal”

En otro momento, el presidente del Legislativo fue consultado sobre la respuesta que dio Aníbal Torres, quién señaló que existe una “dictadura congresal” tras conocerse que la cuestión de confianza “no resulta atendible”.

“Una dictadura congresal no puede haber, no hay una dictadura congresal. Si la hubiera, obviamente que ya hubiéramos llegado a la vacancia. Podríamos aprobar una serie de proyectos que no sería conveniente para otros partidarios”, sostuvo.

“Al interior tenemos nuestras divergencias, tenemos asuntos que corregir, pero ahí a que haya una dictadura del Congreso hacia afuera, no hay”, añadió.