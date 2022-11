Fuerza Popular retirará a Martha Moyano de la SAC por tener un proceso judicial abierto

Las bancadas continúan evaluando la situación de sus congresistas con procesos judiciales pendientes y que forman parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuya presencia atenta contra el artículo 20 del reglamento del Congreso que prohíbe su participación en la SAC, donde se votará —esta semana— el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presunta traición a la patria.

En tanto, Fuerza Popular ya tomó la decisión de retirar a Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso de la República, de la SAC debido a que ella cuenta con un proceso judicial abierto. Ante este panorama, la bancada fujimorista optó por separarla y este martes 8 definirían quien la reemplazará, propuesta que será alcanzada a la Comisión Permanente.

“Desde hace muchos días mi bancada está viendo con quien me reemplazan, hoy (martes) se reúne la bancada y lo que se ha solicitado a la Mesa Directiva es que lo de la Comisión Permanente sea mañana, no hoy, porque de lo contrario no podríamos tomar la decisión. Sin embargo, mi vocero ha decidido hacer la carta de inmediato”, declaró a la prensa la parlamentaria fujimorista.

En esta línea, Moyano sostuvo que su proceso abierto es por calificar de terrorista a la camarada Lucero: “Yo tengo una querella que me hizo la camarada Lucero porque la llamé terrorista porque es terrorista y es una querella que tengo abierta. Perdí en primera instancia, gané en segunda y luego se apeló como es lógico y eso es lo que está pendiente”.

Se encontrarían en la misma situación Waldemar Cerrón (Perú Libre), Óscar Zea (Podemos Perú), Norma Yarrow (Avanza País) y Rocío Torres (APP); quienes cuentan con procesos judiciales por resolver. Según el artículo 20 del reglamento del Congreso, los parlamentarios en esta situación no pueden integrar la SAC y tampoco la Comisión de Ética.

Mientras las bancadas evalúan la situación de estos parlamentarios, Norma Yarrow de Avanza País adelantó que no será retirada de la SAC debido a que sus procesos ya fueron archivados: “Yo he presentado un documento a la Fiscalía para que me diga qué procesos tengo, había 3 procesos que eran investigaciones, 2 procesos que se acumularon. Yo le envió una carta al procurador al que le corresponde nuestra defensa y él ha contestado que mis procesos han sido archivados. Esto será alcanzado por mi bancada a la presidencia (del Congreso)”.

Informe final contra Pedro Castillo tendría los votos en la SAC

Finalmente, el informe final que recomienda la inhabilitación del presidente para la función pública por 5 años lograría reunir los consensos para ser derivada a la Comisión Permanente, quedando a un paso de su debate en el Pleno. Con la salida de tres acciopopulistas sindicados de ser parte de Los Niños, se tendría los votos necesarios para aprobar el informe en la SAC, la cual cuenta con 25 integrantes y solo necesita una mayoría simple para su aprobación.

Los votos de la oposición se reparten así: Fuerza Popular (5), Alianza para el Progreso (2), Avanza País (2), Renovación Popular (2). Con los votos de Wilson Soto, Luis Aragón, y José Arriola; todos ellos acciopopulistas con un perfil más crítico hacia el Gobierno, se tendría el consenso suficiente para que el informe final pase a la Comisión Permanente.