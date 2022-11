Guido Bellido tras su renuncia a Perú Libre: Ya no hay ninguna relación con Vladimir Cerrón

El congresista Guido Bellido afirmó que ya no tiene un vínculo con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Añadió que él solo mantiene “relaciones de carácter político”, más no amical. Su pronunciamiento se dio horas después de que diera a conocer, por su cuenta de Twitter, su renuncia a dicha agrupación parlamentaria.

“Mi relación con el doctor Vladimir Cerrón ha sido siempre de militante a secretario general. Ahora no hay ninguna relación de ningún tipo porque tengo relaciones de carácter político y no de carácter amical”, dijo en diálogo para Canal N.

En ese sentido, Bellido Ugarte aclaró que le había manifestado al exgobernador regional de Junín sus intenciones de retirarse de la bancada del lápiz con anterioridad.

“Yo le he manifestado mi intención de dar un paso al costado. Se lo hecho saber hace un par de meses atrás. Yo se lo comenté porque soy una persona bastante responsable. Se lo he manifestado y no ha habido mayor tema de conversación. Es un tema de principios y cuando las cosas están claras no hay que discutir”, puntualizó.

En otro momento, el legislador señaló que su rol dentro de la agrupación parlamentaria “ya se cumplió”.

“Es una decisión que hemos visto por conveniente porque nuestro rol dentro de Perú Libre ya se cumplió. Yo considero que hay otras formas de poder aportar a la consolidación del campo popular, del pueblo y diferentes sectores, y va a ser mucho más provechoso estando nosotros al margen de Perú Libre”, dijo Guido Bellido.

También indicó que desconoce si hay otros colegas de la bancada de PL que vayan a renunciar y descartó integrar otra agrupación dentro del Congreso.