Guido Bellido renuncia a la bancada de Perú Libre para “aportar a un espacio más amplio”

El congresista Guido Bellido comunicó este lunes su renuncia a la bancada de Perú Libre tras siete años de militancia. El exjefe del gabinete indicó que vio “conveniente aportar a un espacio más amplio”.

“He renunciado a Perú Libre del cual he sido parte desde el 2015, durante nuestra militancia hemos cumplido de manera leal y consecuente en todas las acciones partidarias; sin embargo, he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural”, tuiteó Bellido.

Guido Bellido

Bellido Ugarte comunicó la decisión al oficial mayor del Congreso, José Cevasco. En la misiva, el ahora parlamentario no agrupado alegó que su dimisión fue por “razones estrictamente de convicción y conciencia”.

Según informó Hildebrandt en sus trece en su edición del 14 de octubre, varios parlamentarios de Perú Libre —incluido Guido Bellido— estuvieron incómodos con la dirigencia del partido tras el fracaso en las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

“Felicitamos a la militancia en todas las bases regionales del Partido Perú Libre, quienes hicieron grandes esfuerzos pese a tantos golpes internos y externos, sin embargo, el partido debe pasar por un cambio radical en su estructura y dirección luego de una crítica y autocrítica”, afirmó en un tuit del 3 de octubre.

Licencia

Cuando Guido Bellido postuló a la presidencia del Congreso en septiembre de este año, solicitó licencia partidaria a Perú Libre para garantizar la “neutralidad e imparcialidad” en caso salía elegido.

No obstante, no logró los votos necesarios. Obtuvo el respaldo de 16 parlamentarios, por lo que no accedió a la segunda vuelta.