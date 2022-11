Pedro Castillo: informe final por acusación de traición a la patria se sustentará este lunes

Este lunes 7 de noviembre, a las 9.00 a. m., el congresista de Avanza País Diego Bazán sustentará el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. Así lo confirmó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, en la sesión de este viernes.

El referido informe final recomienda que el jefe de Estado sea inhabilitado cinco años por las declaraciones que hizo a CNN sobre una eventual salida al mar para Bolivia.

“Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, dijo Castillo al ser consultado por el periodista Fernando del Rincón sobre si pensaba ceder mar al estado altiplánico.

En un inicio, el caso fue delegado al acciopopulista Wilson Soto. Sin embargo, fue retirado de la subcomisión por su bancada. El expediente recaería en el parlamentario Diego Bazán.

El último jueves, Bazán Calderón manifestó estar “listo y completamente disponible” para sustentar el informe.

“Todo lo que pueda decir un presidente resulta vinculante para el país. El presidente personifica a nuestra nación, a la patria. En este caso, la voluntad del señor Castillo de indicar en un medio internacional esta posibilidad ha llevado a este informe. No puedo adelantar posición al respecto, no solo porque soy el congresista ponente: también me toca votar. Lo que quiero evitar en esta circunstancia previa a la votación es que se me obligue a inhibirme precisamente de esto, puesto que estamos contando los votos uno a uno”, dijo a RPP.

Dina Boluarte

En la sesión de este viernes también se afinaron los plazos para la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

Según precisó el secretario técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la fujimorista Martha Moyano solicitó documentación a la Municipalidad de Lima luego de que el exalcalde Jorge Muñoz se presentó en calidad de testigo.

Mientras no se reciba lo pedido, el congresista de Cambio Democrático y delegado de la denuncia, Edgar Reymundo, no podrá elaborar el informe final de este caso. Cuando se reciba estos documentos, se acabará el proceso de audiencia y recién correrán los cinco días hábiles para que se presente el informe final.