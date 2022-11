Guido Bellido, Héctor Ventura y Juan Carlos Mori pagaron más de S/ 607.000 por autos este año

Cuatro ruedas. 17 congresistas adquirieron diversos modelos y marcas de vehículos particulares desde que asumieran su función en el Parlamento el 2021. De acuerdo a Hildebrandt en sus trece, catorce de ellos cancelaron sus vehículos al contado . Uno de ellos fue Guido Bellido, quien este 2022 desembolsó S/ 171.970 por tres carros particulares de marca Volkswagen.

Otro legislador que canceló al contado fue el titular de la comisión de Fiscalización y legislador de Fuerza Popular, Héctor Ventura, con S/ 190.278 (US$ 47.929) por una Jeep Gran Cherokee .

Asimismo, el congresista Juan Carlos Mori, sindicado como uno de ‘Los Niños’, adquirió una camioneta Ford por S/ 245.319 (US$ 62.390). Mori dijo que dicha adquisición “provino de sus ahorros”. Los tres legisladores, en toral, pagaron S/ 607.567 por sus adquisiciones de cuatro ruedas . Otro de ‘Los Niños’ que adquirió una camioneta Jeep Gran Cherokee fue Rául Doroteo, de Acción Popular, quien hizo la compra por S/ 107.190.

Desde Fuerza Popular también compraron autos

La fujimorista Leslie Olivos, por su parte, compro en marzo un BMW Serie 3 Berlina donde desembolsó, de acuerdo al registro de la Sunarp, el monto de S/ 43.670 . Olivos fue sentenciada el 2015 por falsificar documentos en agravio del Congreso. En el 2021, declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no tenía ningún patrimonio .

La también legisladora de Fuerza Popular Rosangella Barbarán adquirió una camioneta Changan CS35 valorizada en S/ 63.202 (US$ 15.920) al mismo tiempo que iniciaba sus labores legislativas.

Rosangella Barbarán y Leslie Olivos adquirieron vehículos cuando iniciaron sus labores en el Parlamento. Foto: Congreso/composición LR

Susel Paredes, de Integridad y Desarrollo, compró al contado un Renault del año por S/ 62.209 (US$ 15.670) luego de vender su camioneta Fiad Strada. Carlos Anderson es otro de los parlamentarios que no resistió de comprar un auto. En noviembre del 2021, Anderson se adueñó de un Mercedes Benz por S/ 79.226 , como parte de pago de una deuda de la empresa Europa Partners S.A.C. donde era propietario.

Congresistas oficialistas adquieren camionetas del año

Los congresistas que también adquirieron algún vehículo al contado tras asumir funciones son: Katy Ugarte con una camioneta Nissan Qashqai de S/ 48.434 (US$ 12.200), Jorge Marticorena con un Chery Tiggo 8 de color negro azabache de S/ 97.257 (US$ 24.498), Elizabeth Medina con una camioneta Toyota Hilux 2022 con S/ 155.227 (US$ 39.100), Héctor Acuña con una Mitsubishi Montero Sport y pagando a crédito S/ 246.140 (US$ 62.000).

De igual manera, también aparecen la congresista Lucinda Vásquez con una camioneta Chevrolet Colorado del año por la que desembolsó de S/ 123.498 (US$ 31.108), Kira Acarráz con una camioneta Geely Okavango modelo 2023 adquirido por S/ 119.100 (US$ 30.000).

En setiembre 2021, Eduardo Salhuana compró un KIa Seltos del año de S/ 102.981 (US$ 25.940), Óscar Zea adquirió una camioneta Toyota Fortuner valorado por S/ 59.550 (US$ 15.000). Por su parte, la congresista Jessica Cordoba compró un Tiggo 7 Pro versión 2021 por un monto de S/ 820.507 (US$ 20.279).