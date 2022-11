Pedro Castillo: este lunes 7 se sustentaría el informe final de denuncia por traición a la patria

Este lunes 7 de noviembre, se sustentaría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final de la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo, según informó el delegado de dicho caso, el congresista de Avanza País Diego Bazán.

“Yo solicité hace ya un par de semanas a la congresista presidenta de la subcomisión, Lady Camones, que se me pueda agendar (la sustentación del informe final). Tengo la confianza de que lo van a hacer a más tardar el día lunes. Lo he oralizado en la subcomisión, mañana lo voy a volver a solicitar porque ya estoy listo y completamente disponible para hacerlo cuando se crea conveniente”, dijo Bazán a RPP.

El referido informe, elaborado por el acciopopulista Wilson Soto, recomienda que el pleno del Congreso inhabilite al jefe de Estado por cinco años. Ello a raíz de las declaraciones a CNN en las que presuntamente se mostró a favor de dar una salida al mar a Bolivia.

“Todo lo que pueda decir un presidente de la República resulta vinculante para el país. El presidente personifica a nuestra nación, a la patria. En este caso, la voluntad del señor Castillo, de indicar en un medio internacional esta posibilidad, ha llevado a este informe. No puedo adelantar posición al respecto, no solo porque soy el congresista ponente: también me toca votar. Lo que quiero evitar en esta circunstancia previa a la votación es que se me obligue a inhibirme precisamente de esto, puesto que estamos contando los votos uno a uno”, agregó el parlamentario.

Plazos

Luego de la sustentación del informe final, el documento es sometido a votación en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De ser aprobado, se elevaría a la Comisión Permanente en un plazo máximo de dos semanas.

“Para debate en el pleno, esto podría dilatarse. Espero que no sea la situación. Hay que recordar que ya hemos tenido otras votaciones dentro de la misma subcomisión, que hasta ahora no se plantean en el pleno del Congreso. Esto queda ya en la voluntad de la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces que tiene que agendar justamente esta situación”, subrayó el congresista Diego Bazán.