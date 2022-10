Congreso: los factores que influirían en su constante rechazo y desaprobación

Negativa. 81% de los peruanos desaprueba la gestión del Congreso de la República, de acuerdo a la última encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicada este domingo 30 de octubre en La República. Este porcentaje es mayor al mostrado a inicios del mes, de 78%, cuando la aprobación era de 15%. Ahora la preferencia solo refleja el 13%.

A finales de agosto, el Congreso llegó a tener hasta 87% de rechazo de la ciudadanía. Esta cifra superó a la del mes de julio, cuando el Parlamento tuvo un 85% de descontento, según otra investigación del IEP.

El cambio de José Williams (Avanza País) por Lady Camones (Alianza para el Progreso) en setiembre tampoco pudo disminuir la percepción negativa de la opinión pública sobre la Mesa Directiva. Ahora Williams, quien es presidente del Congreso, tiene un 62% de desaprobación.

Para Daniel Abugattás, expresidente del Congreso, el Legislativo ya tiene “un desprestigio incorporado” debido a que la población no se sentiría representada por este primer poder del Estado. En declaraciones para La República, señaló que dicho fenómeno no solo se debe al comportamiento de los congresistas, sino al diseño de la vigente Constitución del 93.

“La gente no cree en la institución del Congreso, no la acepta, la detesta. El Congreso se ha ganado a pulso el rechazo nacional porque nunca ha podido representar los intereses del pueblo”, declaró.

Daniel Abugattás fue presidente del Congreso entre el 2011 y 2012. Foto: La República

Congreso 2021-2026 sería el más desprestigiado

En ese sentido, el exlegislador de Gana Perú mencionó que “definitivamente” el Congreso 2021-2026 “es el más desprestigiado” en referencia a Freddy Díaz, parlamentario suspendido por 120 días y, además, investigado por violación sexual a una extrabajadora de su despacho.

“En honor a la verdad, ya no se manejan los valores morales y éticos que se han manejado históricamente en el Congreso. Siempre se ha dado por venganzas políticas la sanción a los congresistas, pero había un límite que uno no podía pasar. Ahora no hay nada”, acotó.

Alonso Cárdenas, por su parte, mencionó que el Congreso peruano “es el de mayor desaprobación en América Latina”. Esto, de acuerdo al politólogo, ocurre porque los partidos políticos en el país no cuentan con militancia, ideologías, con un programa y una estructura mínima, motivo por el cual el Parlamento “no tiene representación congresal de calidad”.

“El Congreso peruano es la institución con mayores niveles de percepción de corrupción en el país. Mientras no cambiemos ese modelo de democracia de partidos, seguiremos en esa situación”, explicó a esta redacción.

Vacancia contra Pedro Castillo no ayudaría al Congreso con su imagen

Pedro Castillo estaría a la espera de enfrentar otra moción de vacancia presidencial en 15 meses de gestión. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República

Este Congreso viene preparando una tercera moción de vacancia. El primer intento para destituir a Pedro Castillo logró 46 votos y el segundo 55, pero no conseguieron su objetivo: sacar al mandatario de Palacio por incapacidad moral permanente.

Por otro lado, la Subcomisión de Acusaciones ya dio cuenta de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones. La titular del grupo de trabajo, Lady Camones, contó que el proceso estaría en tres meses.

Cárdenas mostró su escepticismo con respecto a las acciones del Congreso. El también experto en políticas públicas considera que los legisladores solo estarían detrás de “su propio interés”. No obstante, puntualizó que tanto la vacancia como las denuncias “no ayudarían al Congreso en su imagen”.