Diego Bazán: 1.800 proyectos paralizados por el actual Gobierno en La Libertad

El congresista liberteño de Avanza País, Diego Bazán, señaló que existe un paquete de proyectos olvidados por la actual gestión del Gobierno y paralizados por la “corrupción” de altos funcionarios. Además, indicó que no cree, tampoco, en la promesa de Pedro Castillo del reinicio de Chavimochic.

“Calculo que hay 1.800 proyectos que están paralizados en La Libertad, que es por un tema de corrupción o falta de gestión de los funcionarios en su mayoría del actual Gobierno”, expresó.

Uno de los proyectos paralizados en La Libertad es Chavimochic, que en los últimos meses tuvo a Pedro Castillo con la promesa de un destrabe de obras de la III Etapa, que beneficiaría en millones de divisas para el país y esta región. “Yo siempre dije que no le creía al presidente. Lo ha demostrado. Nos engañó y dijeron que se solucionaba el laudo. Lo dejaron morir; nos fregaron; y el proyecto se paralizó”, expresó el legislador.

Son 6 años que Chavimochic está paralizado y no hay un futuro prometedor. Foto: Chavimochic

OEA

Ante la inminente llegada de una comisión de la OEA invocada por el mandatario peruano, el parlamentario describió como “no confiable” a este organismo.