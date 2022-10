Guerra García reconoce que es “difícil de alcanzar” las 87 firmas para tercera moción de vacancia

El congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular reconoció que la oposición está encontrando dificultades para obtener las 87 firmas para presentar la tercera moción de vacancia presidencial. Sostuvo que es una cifra “difícil de alcanzar”, por lo que se requeriría apoyo de algunas fuerzas de izquierda.

“Tenemos la esperanza de que se alcance o, por lo menos, que se quede en un número que nos dé expectativas y nos dé las posibilidades de intentar una vacancia”, declaró a RPP.

Actualmente, el documento tiene 60 rúbricas debido a que solo cinco bancadas se han adherido de forma colegiada a la propuesta fomentada desde la oposición.

A pesar de que solo se necesitan 26 para que ingrese a mesa de partes del Congreso, quieren esperar el apoyo de 87 legisladores. Esto, para garantizar el mismo número de votos en el Pleno.

El fujimorista consideró que es importante que la tercera moción de vacancia se presente con un número cercano a los 87. Eso, para que no ocurra lo mismo que con las anteriores iniciativas planteadas por Jorge Montoya (Renovación Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País).

“Las anteriores vacancias no fueron bien hechas, fueron precipitadas, no fueron consultadas. Y el resultado, cuando uno se enfrenta a una batalla sin preparación, es perderla. Pero uno puede perder batallas, pero no significa que perdamos la guerra”, sostuvo.

Finalmente, Guerra García sostuvo que, para alcanzar los votos para una vacancia presidencial, se requiere apoyo de las bancadas de izquierda:

“Yo creo, por algunas conversaciones, por algunos gestos, por cómo veo a algunos congresistas, que se podrá alcanzar (...)”.