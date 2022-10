Congreso no desistiría en vacancia a Pedro Castillo pese a respaldo de la OEA, según expertos

Resistencia. El presidente Pedro Castillo se habría mostrado favorecido con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que activó la Carta Democrática Interamericana con el fin de “ expresar su solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo del Perú , así como a la preservación de la institucionalidad democrática”.

Próximamente, la OEA enviará “un grupo de alto nivel” a nuestro país. El objetivo: analizar la situación política del Perú y brindar su apoyo “ mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático ”.

Este respaldo del organismo internacional se da dentro de una tercera moción de vacancia presidencial que ya cuenta con 60 firmas para ser incluida en la agenda del Pleno. No obstante, el mismo Edward Málaga adelantó que iniciarán con el proceso una vez tengan las rúbricas de 87 congresistas.

Hasta la fecha, cinco bancadas del Parlamento se han adherido a la iniciativa de vacancia presidencial. En la bancada de Acción Popular, 10 congresistas ya firmaron . En Podemos Perú firmó Juan Burgos y en Somos Perú lo hizo Alfredo Azurín.

El único grupo que firmó la moción en su totalidad fue Fuerza Popular (24). En el caso de Renovación Popular, ya lo hicieron ocho miembros, misma cantidad en Avanza País . Alianza para el Progreso, por su lado, ya apoyó con siete firmas. Otros legisladores estarían por colocar su rúbrica en los próximos días.

Para David Sulmont, el pronunciamiento de la OEA “no afectaría las correlaciones en el Congreso”. El politólogo menciona que la vacancia presidencial “es un tema más interno de distintos grupos de interés” por lo que no cambiarían su apoyo a esta prerrogativa. “ Buena parte de las bancadas han mostrado que la opinión internacional no es determinante para definir sus estrategias”, dijo a La República.

De igual manera, señala que la OEA tiene una posición de “visión e invocación” a los marcos constitucionales y que no tomarán partido por ninguno de los bandos políticos confrontados en el país.

“ Lo que sí puede hacer la OEA es poner más reflectores en el debate interno . Eso haga quizás que, en algunos casos, se busque argumentar más, pero hay grupos radicales que están a favor de la vacancia desde el principio”, sustentó Sulmont.

Pedro Castillo solicitó a la OEA que se active la Carta Democrática. Foto: composición Gerson Cardoso

María Paula Távara, por su parte, precisó que el respaldo internacional que pueda tener Pedro Castillo “no tendría relevancia” con lo que se decida en el Legislativo “ donde lo más importante son los votos ”.

La docente universitaria de la PUCP y San Marcos duda que algún legislador, que haya pensando en votar a favor de la vacancia, haya cambiado su postura con el acuerdo de la OEA.

“ No creo que tenga un verdadero efecto . Hay una campaña para deslegitimar a la OEA. Hay una campaña para que la ciudadanía no tenga un descrédito para la opción de vacancia. En este contexto no tiene tanta fuerza”, explicó a este diario.

Luis Benavente, director de Vox Populi, concuerda con “la poca influencia” que pueda tener la OEA con la presentación de la vacancia. Además, considera que la visita de la comisión de este organismo “es un desafío de la oposición para mostrar sus argumentos”. “Es un tema que va por cuerdas separadas. Lo principal son los votos para la vacancia ”, sostuvo.

Congreso usaría “todos los mecanismos” para sacar a Pedro Castillo

Pedro Castillo ya enfrentó dos mociones de vacancia en su contra pero ninguna alcanzó los 87 votos. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/Presidencia/Congreso

De llegar a los 87 firmas para la moción de vacancia, esta sería la tercera vez que Pedro Castillo enfrenta dicho recurso constitucional por incapacidad moral permanente. El primer intento para destituir al mandatario logró 46 votos y el segundo 55 . Si la tendencia continúa, se manda al archivo.

María Paula Távara recalca que, de no admitirse esta nueva moción, los legisladores insistirían hasta lograr sacar a Castillo Terrones de Palacio de Gobierno. Del mismo modo, recuerda que también podrían “ usar todos los mecanismos legales que se le permitan ”. “No creo que el Congreso asuma una actitud más responsable”, dijo.

David Sulmont precisó que, si el Parlamento fracasa con este nuevo intento de vacar al presidente, la vacancia presidencial podría perder “su efectivo disuasivo”. “El problema es que, si no se procede de una manera ordenada dentro de la Constitución, eso crea un gravísimo precedente”, añadió el analista.