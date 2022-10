Congreso: Arriola o Monteza podrían asumir vocería de la bancada de AP

Los congresistas José Arriola o Silvia Monteza podrían ser el reemplazo del vocero de Acción Popular (AP) Elvis Vergara, sobre el cual la Comisión de Ética recomendó al Pleno del Congreso suspenderlo por 120 días por ser señalado por Karelim López y otros colaboradores eficaces de ser parte de “Los Niños”.

Así lo afirmó el parlamentario Edwin Martínez (AP), quien informó a este medio que el miércoles pasado participó en una reunión de su bancada para ver este tema y otros. Sin embargo, señaló que no se llegó a ninguna decisión y que para él a quien le correspondería asumir la vocería de este grupo parlamentario sería el vocero alterno, José Arriola, o en todo caso la parlamentaria Silvia Monteza.

“El día miércoles nos hemos reunido. No se ha tomado ninguna decisión. Hoy día después del Pleno debemos reunirnos para ver ese tema. Ahora sí o sí se tiene que cambiar. Considero que Arriola, como vocero alterno, le correspondería la vocería o en todo caso Silvia Monteza porque no es presidenta de ninguna comisión”, manifestó Edwin Martínez.

Asimismo, dijo que está comunicándose con sus colegas para que después del Pleno de hoy viernes se reúnan porque prevé que los congresistas podrían cuestionar el trabajo de la presidenta de la comisión de Ética, Karol Paredes. Agregó que él la respalda.

“Sí, los correligionarios no van a estar conformes con la sanción y van a tratar de cuestionar el trabajo de la presidenta de Ética, Karol Paredes. Ella merece todo el respeto en cuanto a su trabajo. Ella es presidenta de la comisión, es correligionaria, pero como titular de Ética tiene que ser neutral. Al haber sancionado a los dos congresistas que son de la bancada de AP se demuestra claramente la idoneidad en el trabajo de Karol Paredes, porque si no ella hubiese, de alguna u otra forma, protegido a los correligionarios, lo cual no ha sucedido. Ella ha actuado de acuerdo a sus facultades”, dijo Martínez.

La comisión de Ética recomendó hoy al Pleno del Congreso suspender por 120 días a los legisladores acciopopulistas Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi por el caso Los Niños.

En el caso de Vergara, votaron a favor del informe final ocho parlamentarios, mientras que siete se mostraron en contra. La única abstención fue del congresista de Podemos Perú Óscar Zea.

Elías Varas, de Perú Bicentenario, rechazó el informe final y afirmó que “pareciera que quieren eliminar a las personas que presuntamente votan en contra de la vacancia”.

Otro implicado en el caso Los Niños también salió en defensa de Vergara. Se trata de Darwin Espinoza, quien denunció una “cacería de brujas”, ya que el caso “sigue en investigación”.

“Si encontraron algunos delitos, pásenle la voz al Ministerio Público, que aún no encuentra el delito. Todo está en condicional”, dijo Espinoza. Luego, reveló que Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, visitó su despacho con alcaldes de su región para pedirle que interceda en ministerios.

En el caso de Ancachi, la decisión de suspenderlo por 120 días fue adoptada con 8 votos a favor, 7 en contra y una abstención

Antes de la votación, Ruth Luque dijo que “se intentan criminalizar” las reuniones que mantienen los parlamentarios con ministros de Estado y recordó que el caso sigue en investigación en el Ministerio Público.

El acciopopulista Luis Aragón coincidió con este último argumento. “Si se quiere hablar de una sanción máxima, tendría que existir ya una corrobación total y plena respecto a la responsabilidad de los colegas”, advirtió.

Por otro lado, Flores Ancachi fue defendido por el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón, quien preguntó a la Comisión de Ética cuáles son las conductas antiéticas por las que se pretende sancionar al acciopopulista.

Elías Varas cuestionó que el informe final tenga como base las declaraciones de colaboradores eficaces como Karelim López, a quien calificó de ser una “delincuente que está acusando a diestra y siniestra”. También denunció que un sector del Parlamento estaría buscando a los accesitarios de Los Niños.

Finalmente, Kelly Portalatino alegó que “ese informe está cayendo en el juego de la prensa” y cuestionó que la Comisión de Ética haya elaborado un documento que “criminalice” la labor parlamentaria.