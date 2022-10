Inasistencias de congresistas llegan a 494 en el Pleno y otras instancias

Las inasistencias a las sesiones del pleno del Congreso, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo y las comisiones son actitudes recurrentes en los congresistas. Es cierto que por sus ausencias injustificadas al Hemiciclo se les aplica descuentos, pero hay conductas que fueron pasadas por alto en la legislatura pasada, cuando la mesa directiva era presidida por la acciopopulista María del Carmen Alva.

El último miércoles, La República recibió el reporte de inasistencias de los congresistas en el periodo de agosto del 2021 y agosto del presente año.

En base a una revisión detallada de estos oficios, se destapa que en el periodo en que Alva presidió el Parlamento, hubo 494 inasistencias.

Los legisladores que destacan por sus faltas son José Luna Gálvez, vocero de Podemos Perú, quien desde la legislatura pasada ha tenido 41 ausencias en las sesiones del Pleno, la Permanente y el Consejo Directivo. Es cierto que se le aplicó los descuentos, pero no queda claro por qué el padre de José Luna Morales es el congresista con más inasistencias a estos organismos. Este diario llamó y escribió al fundador de la Universidad Telesup, pero hasta el cierre de esta nota no respondió.

En el segundo lugar se encuentra su colega de bancada José Luis Elías Ávalos, con 28 inasistencias. Tampoco respondió nuestras comunicaciones.

Con 27 inasistencias figura el legislador no agrupado Luis Picón, exmiembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP). Picón, en conversación con este diario, rechazó tener tal cantidad de faltas. “Es totalmente mentira, yo estoy en todas las sesiones, si me descuentan, no hago ese chequeo, voy a exigir cuál es el sistema para cada votación”, protestó.

PUEDES VER: Luis Grados Bailetti renunció a la jefatura de Prevención y Seguridad del Congreso

Con 20 ausencias está Juan Burgos, de Avanza País. Este diario también buscó su versión, pero aún no la brinda.

Infografía - La República

Pero los congresistas con este tipo de conductas no solo están la oposición, sino también en el oficialismo. Abel Reyes, expresidente de la Comisión de Inclusión Social, según el informe de la Jefatura del Departamento de Comisiones, tiene 19 inasistencias.

Héctor Acuña, expresidente de la Comisión de Presupuesto, exapepista y actual integrante de la bancada de Integridad y Desarrollo figura con 18 ausencias. Kelly Portalatino, de Perú Libre, tiene el mismo número.

Eduardo Salhuana, exvocero de APP, tiene 15 y Carlos Anderson, no agrupado, el mismo número. Anderson respondió lo siguiente: “En un solo pleno, hay unas 30 o más tomas de asistencia. Basta que no estés un día para que aparezcas como que has faltado muchísimas veces. Que yo sepa y puedes ver los videos, soy de los que prácticamente nunca se pierde un pleno y asisto a todas mis sesiones”.

Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, de acuerdo al reporte, no estuvo en 13 sesiones; David Jiménez, de Fuerza Popular, en 11. Edgar Tello, del Bloque Magisterial, en 11. Y Elvis Vergara, de Acción Popular, en 10.

Esto solo es la punta de la madeja, porque la Jefatura del Departamento de Comisiones viene regularizando las faltas injustificadas de los congresistas en la legislatura pasada. Sucede que la anterior jefa de esta oficina, Laura Lavarello, como consta en el documento, no reportó dicha información. Eso permitió que no se le apliquen descuentos a los congresistas faltones en su debido tiempo.

Reconocen grave error

Departamento de Comisiones reconoce que la anterior gestión no reportó las inasistencias de los congresistas. Cobraron sin descuentos.