José Williams tras decisión de la OEA: “Pensamos que no corresponde activar la Carta Democrática”

El presidente del Congreso, José Williams, señaló que considera, junto a otros parlamentarios de oposición, que no corresponde activar la Carta Democrática, decisión adoptada este jueves 20 de octubre en sesión extraordinaria de la OEA. Ello tras el pedido del presidente Pedro Castillo.

“Nosotros pensamos que no corresponde activar la Carta Democrático, como se está intentando hacer, es nuestra opinión. (Esto por) la razón que no se dan los supuestos que puedan permitir que se active este documento. Lo que está haciendo el Ejecutivo es presentar una posición sobre la cual no estamos de acuerdo”, dijo el titular del Parlamento.

Su mensaje lo dio acompañado de lo congresistas Jorge Montoya, Adriana Tudela, Diego Bazán, Gladys Echaíz, Norma Yarrow, José Cueto, Martha Moyano y María del Carmen Alva.