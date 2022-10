Junta de Portavoces anula proceso de elección de defensor del pueblo

La Junta de Portavoces del Congreso acordó dar por concluida la elección del defensor del pueblo y conformar una nueva Comisión Especial encargada de la selección de los candidatos para ese importante cargo, informó el presidente del Legislativo, José Williams Zapata. Con ese anuncio dio por concluido el pleno que se reanudará hoy .

El congresista Manuel García (APP), titular de la Comisión Especial de la elección del defensor del pueblo, informó a La República que en la Junta de Portavoces hubo consenso para la suspensión del proceso de selección, al considerar que hubo retrasos por la medida cautelar del Poder Judicial (Tercer Juzgado Constitucional de Lima), lo que consideraron como una intromisión en el trabajo del Legislativo.

“Habíamos enviado tres propuestas, pero no hubo consenso y no se llegó a 87 votos que se necesitan para elegir al defensor del pueblo , y ante la intromisión del Poder Judicial, la Junta de Portavoces decidió que mejor se nombre a una nueva comisión para elegir a esa autoridad . Ya no podíamos hacer más como comisión”, declaró.

Luego de que el pasado 6 de octubre ninguno de los postulantes propuestos alcanzara los 87 votos requeridos, quedaron como candidatos Carlos David Castro Barriga, Jorge Luis Rioja Vallejos y Beatriz Ramírez Huaroto, según el orden de mérito. Previamente, el exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma declinó participar en el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo.

Cuando se pensaba que los candidatos serían sometidos a la votación del Pleno, los representantes de las bancadas decidieron dar por concluido el proceso, lo que es considerado como una medida acertada por el congresista García Correa. “ Se buscará un proceso de selección por consenso y transparencia ”, aseguró.

Rechazan censura de Alejandro Muñante

Congreso rechazó admitir al debate moción de censura contra Alejandro Muñante. Foto: Congreso

Al inicio del pleno, con 52 votos a favor, 59 votos en contra y 1 abstención, se rechazó la admisión a debate de la moción de censura al tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), a quien se acusa de fomentar un mensaje de odio, al permitir la presencia de un camión con el logo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el mensaje: “ A la mujer la define la biología, no la ideología ”.

Susel Paredes (Integridad y Desarrollo), quien se mostró a favor de la censura de Muñante, consideró terrible y repudiable que se use la dignidad de un cargo para enviar mensajes que maltraten a algún peruano: “Pido a cada uno de los congresistas que votemos a favor de esta censura”.

En su defensa, Muñante sostuvo que no solo se le quiere censurar a él, “sino a todos los peruanos que se atreven a cuestionar la dictadura del pensamiento único, que pretenden imponer por la fuerza del Estado”.