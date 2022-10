Kelly Portalatino denuncia amenazas en su contra: “No van a poder doblegarme”

La vocera y congresista de la bancada de Perú Libre, Kelly Portalatino, denunció mediante un video en su cuenta de Facebook que su familia viene recibiendo amenazas. La parlamentaria contó que recientemente su esposo recibió la llamada de “advertencia”.

“Mi esposo ha recibido una llamada de amenaza o de advertencia. Es algo preocupante y llama la atención y que desconcierta bastante. Manifiestan que no choquemos con los grandes y que, si mantenemos esa línea, estarían afectando a la familia. De verdad que nos llama la atención justo en estos momentos tan críticos, donde vivimos una crisis social, económica, política”, sostiene Portalatino.

En otro momento, señaló que, tras este suceso, nadie la va a “doblegar” y que seguirá su compromiso para “sacar adelante” al país.

“Informales que no van a poder doblegarme, no van a ver en mí una persona que no mantenga la consecuencia. Mi compromiso como parlamentaria es hacer cambios estructurales, es sacar adelante esta situación que vivimos y hoy más que nunca ratifico mi compromiso con el pueblo peruano”, comentó.

“Nada ni nadie me va a poner de rodillas ante este poder fáctico que siempre ha generado tanto perjuicio a nuestros hermanos más desposeídos. Aquí no estamos hablando de Pedro Castillo, aquí estamos hablando de la gobernabilidad”, agregó

Bancada reacciona tras denuncia

El perulibrista Guido Bellido indicó que las amenazas que viene recibiendo la vocera del partido del lápiz se debe a que ha pedido celeridad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Nuestra solidaridad y respaldo a Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, a quien amenazaron con atentar contra ella y su familia a razón del pronunciamiento y petición de celeridad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el caso contra la fiscal de la Nación ”, escribió en su Twitter.

Guido Bellido sobre amenaza contra Kelly Portalatino. Foto: captura de Twitter

Un comentario parecido realizó la congresista Silvana Robles, quien manifestó que la vocera perulibrista viene siendo amenazada por haber solicitado rápidez “en el trámite de todas las denuncias constitucionales”.

Silvana Robles sobre amenaza contra Kelly Portalatino. Foto: captura de Twitter

El secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó su solidaridad a la parlamentaria y pidió al Ministerio de la Mujer que investigue el caso.

“Mi abierta solidaridad con la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, frente a las amenazas que viene recibiendo contra ella y su familia. Esperemos que las autoridades investiguen el caso, brinden las garantías y el Ministerio de la Mujer esta vez no sea indiferente”, indicó.