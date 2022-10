Fiscalización citará a jefa del Reniec por la falsa muerte del dueño de la casa de Sarratea

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que citará para este miércoles a la titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Milagros Velarde Koechlin, tras conocerse la falsa muerte del dueño de la casa de Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez.

“Luego de conocerse que el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez apareció como fallecido por más de tres días y que hoy volvió a la vida, según portal del Reniec, la Comisión de Fiscalización citará al jefe de esta entidad para el miércoles 19 de octubre ”, escribió en su Twitter.

Esta mañana, se conoció que el hombre de confianza del presidente Pedro Castillo figuraba en el sistema de la institución como fallecido. Su supuesto deceso habría ocurrido el último 11 de octubre en el caserío Ojo de Agua de la provincia de Chota, en Cajamarca. Incluso el acta de su defunción estaba registrada con el día viernes 14 de octubre.

Pronunciamiento del presidente de grupo de trabajo. Foto: captura de Twitter

Este último documento se encontraba certificado por el médico traumatólogo Víctor Raúl Vargas Reyes. Sin embargo, el personal de salud salió a pronunciarse y negó tener un vínculo con el hecho.

“Yo no he firmado ninguna acta ni he hecho ninguna acta de defunción. Eso es lo que me llama la atención: que esté figurando mi nombre. Es fácil para personas inescrupulosas entrar al sistema con mis datos y generar esa acta de defunción”, dijo para Canal N.

Tras conocerse la versión del doctor Vargas Reyes, el nombre de Segundo Alejandro Sánchez Sánchez en el sistema del Reniec ya no figuraba como “fallecido”.