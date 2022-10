Renovación Popular evalúa plantear una moción de interpelación contra Betssy Chávez

El congresista José Cueto, de la bancada de Renovación Popular, indicó que su agrupación parlamentaria está evaluando plantear una moción de interpelación contra la titular de la cartera de Cultura, Betssy Chávez.

Asimismo, el parlamentario criticó las recientes acciones de la también congresista Chávez Chino: presentar una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como solicitar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que se le destituya del cargo.

”La ministra es parte del Congreso. Me parece no ético que una persona que está siendo pagado por el Congreso haga una acción contra la Fiscalía, que es otro poder del Estado: pedir que la separen porque no está de acuerdo con la acusación que ha realizado la fiscal de la Nación contra el presidente. Acá hay un conflicto de intereses ”, dijo para canal N.

“Nosotros estamos evaluando esa actitud que no nos parece correcta porque, sobre todo, es una congresista y es una ministra. Yo no estoy de acuerdo con que los congresistas podamos ser ministros. No puedes estar ahí porque tú tienes una función de control y fiscalización del Gobierno (...). Vamos a evaluar si amerita que la interpelemos o censuremos ”, agregó.

Betssy Chávez solicitó a JNJ destitución de Patricia Benavides

El último jueves, la ministra de Cultura, Betssy Chávez Chino, envió un documento al presidente de la JNJ, José Ávila Herrera, pidiendo que se destituya a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, de su cargo actual.

Esto por la denuncia constitucional que interpuso Benavides Vargas contra el presidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.