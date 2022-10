Luis Roel: “La denuncia contra Pedro Castillo dependerá de la voluntad política”

Entrevista. Este viernes 14 de octubre, la Subcomisión de Acusaciones dio cuenta de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. El equipo técnico de este grupo parlamentario tendrá 10 días hábiles para presentar el informe de calificación .

En declaraciones a La República, Luis Roel Alva expresidente de la Subcomisión de Acusaciones del Congreso señaló que “no se puede estimar un plazo” para que, finalmente, el Pleno vote el informe basado en la denuncia que tiene como objetivo destituir o suspender al mandatario .

—¿Cuál es el camino que debe seguir la denuncia de la fiscal?

—Ya dieron cuenta de que ingresó la denuncia. Ahora el equipo técnico, con la presidencia de la Subcomisión, deben establecer la prioridad. Esa es una decisión que se toma de manera discrecional, o se toma con el pleno de la Subcomisión.

—¿La prioridad que den puede definir una pronta votación del informe?

—De acuerdo a esa priorización, tienen todavía que armar y revisar si la denuncia constitucional cumple con los requisitos de admisión y procedencia .

—¿Cuáles son esos requisitos?

—Primero, quien lo presenta puede ser cualquier congresista, o la fiscal de la Nación, o un ciudadano que haya tenido una afectación a sus derechos por la actuación de un funcionario de manera directa.

—¿La denuncia de Patricia Benavides cumple con esos requisitos?

—En ese caso sí se cumpliría con ese requisito porque quien presenta la denuncia constitucional es el Ministerio Público , a través de su fiscal de la Nación.

—¿Qué pasa si aprueban el informe de calificación?

—Se llama al Pleno de la Subcomisión y se vota. Si se rechaza, se archiva, pero si se aprueba, se lleva a la Comisión Permanente que bien puede ratificar o decidir que se devuelva a la Subcomisión o se archive . Luego de eso, se devuelve a la Subcomisión.

—¿En qué momento se escucharán las posiciones de las partes?

—El congresista delegado por la Subcomisión convoca a una audiencia y luego de la audiencia participan el denunciante (Patricia Benavides) y el denunciado (Pedro Castillo) junto con los congresistas que integran la Subcomisión.

—¿La Subcomisión y la Comisión Permanente pueden acelerar el proceso?

—La Comisión Permanente ratifica o archiva la denuncia. Si se aprueba, entonces se crea una comisión acusadora. La misma que estará encargada de llevar esa acusación constitucional ante el Pleno. Esto va a depender mucho de los tiempos que maneje la presidencia de la Subcomisión con su equipo técnico y de la prioridad que le establezca.

—En la Subcomisión hay dos congresistas del grupo Los Niños, ¿la presidencia puede solicitar su no participación?

—Por reglamento no se puede. Esos congresistas tienen derecho a votar . La tarea de la presidencia de la Subcomisión, con su equipo técnico, es presentar los informes de procedencia, o no, de denuncias constitucionales, de establecer la agenda.

—¿Ellos pueden votar en una denuncia en la que también se les incluye?

—Ya dependerá de cada congresista. Ese es un tema de cada uno, si decide participar o no, o si decide votar o no. Dependerá de su consciencia. En mi caso, cuando tocaban temas de, por ejemplo, del defensor del Pueblo, cuando yo en esa época había trabajado en la Defensoría, yo me apartaba, y la vicepresidenta, que era Tania Rodas, llevaba la sesión.

—Usted dirigió la Subcomisión de Acusaciones cuando denunciaron a Martín Vizcarra. ¿Cuál es la diferencia cuando se trata de un presidente?

—En estos casos especiales siempre dependerá de la voluntad política de la Subcomisión , de la Mesa Directiva (que tiene la agenda de la Comisión Permanente) y también la agenda del Pleno.

—¿El Pleno votaría este año la denuncia de la fiscal contra Pedro Castillo?