Congreso: el factor “Los Niños” en el caso Pedro Castillo

Los congresistas de Acción Popular, sindicados como ‘Los Niños’, se han vuelto una piedra en el zapato para los intereses de la oposición del Congreso en la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por liderar una presunta organización criminal.

El martes 11 de octubre, el Ministerio Público y el grupo especial de la Policía Nacional Diviac allanaron las oficinas y viviendas de seis congresistas acciopopulistas, conocidos como ‘Los Niños’, quienes integrarían una presunta organización criminal y que, según la Fiscalía, están subordinados al presidente Pedro Castillo.

En este grupo de acciopopulistas están los parlamentarios Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores, Ilich López y Darwin Espinoza. Vergara es el vocero de la bancada y Flores, López y Espinoza integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC). Ergo, tienen voz y voto en la deliberación de la acusación interpuesta por la fiscal Benavides contra el jefe del Estado.

Por eso la oposición aliada del fujimorismo que apunta a destituir al presidente busca retirarlos de las votaciones. Ayer, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), consideró que ellos deben dar un paso al costado. “El presidente del Congreso, José Williams, se reunirá con la bancada de Acción Popular. El escenario ideal sería que ellos renuncien, teniendo causas que se están viendo (contra ellos)”, dijo Camones a RPP.

Camones, aunque no adelantó opinión, se muestra a favor de agilizar el recurso de la fiscal Benavides. “Estamos hablando de la denuncia constitucional hacia la máxima autoridad de nuestro Estado, es el presidente de la República, esto no puede esperar”, expresó.

Buscan votos

En el Ministerio Público, la denuncia de la fiscal Benavides cuenta con el respaldo de la Junta de Fiscales Superiores y Coordinadores Nacionales de las Fiscalías Especializadas, pero en el Congreso, más allá de las razones, el desenlace lo definen los votos.

Existe el temor en la SAC de que ‘Los Niños’ voten en coro con el Ejecutivo e impidan que la Subcomisión apruebe el informe de calificación en el caso Castillo o el expediente final. Esta comisión está integrada por 23 legisladores. De estos, de acuerdo a las posturas de sus respectivas bancadas y sus desempeños individuales se puede prever un escenario no favorable para acusar al mandatario.

Respaldo. Junta de Fiscales avala denuncia contra Castillo. Foto: difusión

Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso cuentan con diez votos a favor de la denuncia. Sin embargo, los grupos de Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y Podemos Perú cuentan con nueve representantes.

Los legisladores Hitler Saavedra, de Somos Perú, y Susel Paredes, de Integridad y Desarrollo, no tienen una postura definida, pero así se sumen al coro del fujimorismo, bastaría con que los acciopopulistas Ilich López, Jorge Flores y Darwin Espinoza, investigados por el caso Los Niños, voten en contra de la denuncia de la fiscal contra Castillo para bloquearla. Así el marcador quedaría 12 en contra y 11 a favor. Por eso es clave para los intereses de los grupos vacadores retirarlos de la SAC.

Espinoza, en conversación con La República, no recibió bien que Camones le haya pedido su renuncia y cuestionó el recurso interpuesto por la titular del Ministerio Público. “Yo personalmente no voy a salir de la Subcomisión hasta que todas las personas investigadas salgan. Yo tengo entendido que el presidente no puede ser acusado, la Constitución prohíbe acusarlo, aquí quieren hacer las cosas al caballazo (…) Ya es burdo el accionar del Ministerio Público”, enfatizó Espinoza.

Al interior de Acción Popular no han abordado qué hacer con ‘Los Niños’. José Arriola, exvocero alterno de AP, opina que, en caso la Oficialía Mayor del Legislativo informe que hay legisladores de su partido con indagaciones fiscales integrando la SAC, deberán ser reemplazados. “El reglamento es claro, que tanto la Comisión de Ética como la Subcomisión no pueden integrarla parlamentarios que tienen procesos de índole penal”, recalcó Arriola.

Mientras eso, dice Arriola, no podrán removerlos. “Lo que sucede es que ellos fueron acreditados por el vocero titular”, recuerda. Y el portavoz es Elvis Vergara, quien también es sindicado como un ‘Niño’.

También van por otros

Ayer el presidente del Congreso remitió un oficio a las bancadas para dar cuenta de qué congresistas tienen procesos judiciales pendientes. En este registro figuran Eduardo Salhuana, de APP; Enrique Wong, de Podemos Perú; Norma Yarrow, de Avanza País, y Óscar Zea, de Podemos Perú.

El reglamento impide que los congresistas con procesos pendientes integren la Subcomisión. Bajo esa premisa, Yarrow y Zea tendrían que ser reemplazados. Cambiar a Zea también juega a favor de la oposición. El parlamentario de Podemos fue ministro de Agricultura en este Gobierno y es probable que vote en contra.

Mientras menos oficialistas haya en la Subcomisión, la demanda de la fiscal Benavides tiene más posibilidades de recibir luz verde. Hoy esta comisión dará cuenta de esta denuncia. Y así comenzará otro periodo de tensión política.

Comisión a cargo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá hoy denuncia. Foto: difusión

Amparo del presidente no avanza

La acción de amparo interpuesta por el presidente Pedro Castillo para frenar el informe del caso Sarratea de la Comisión de Fiscalización, la denuncia por traición a la patria y una eventual moción de vacancia fue desestimada ayer por el Poder Judicial debido a una cuestión de forma.

El Juzgado Constitucional resolvió que esta instancia no es la encargada de discutir el recurso de amparo del mandatario. “El conocimiento de la demanda es de competencia de la Sala Constitucional”, precisa la resolución.

De esta forma, la demanda del jefe del Estado será remitida a la Sala Constitucional para que sea revisada allí.

Los abogados de Castillo, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, no presentaron dicho recurso. Lo hizo el jurista Ananías Narro.

El dato

El artículo 117 de la Constitución impide acusar al presidente de la República, pero la oposición pretende forzar una interpretación a favor de la denuncia de la Fiscalía.

Reacciones

José Arriola, Acción Popular

“El reglamento es claro, que tanto la Comisión de Ética como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no pueden integrarla parlamentarios que tienen procesos de índole penal”.

Edward Málaga, congresista no agrupado