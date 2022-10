Congreso: Perú Libre evalúa presentar moción de censura contra Camones por priorizar denuncia a Castillo

La congresista y vocera de la bancada Perú Libre, Kelly Portalatino, sostuvo que su agrupación parlamentaria evalúa presentar una moción de censura contra la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, por priorizar la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación al mandatario Pedro Castillo.

Asimismo, la perulibrista cuestionó que el grupo de trabajo no haya priorizado la acusación que presentó PL contra Patricia Benavides.

“El día de hoy he declarado de esa naturaleza (...). Ella tiene que respetar el ordenamiento de la prelación del ingreso de las acusaciones constitucionales. No solo estamos hablando de esta denuncia constitucional contra Pedro Castillo, estamos hablando que hay denuncias constitucionales como la que ha presentado la bancada Perú Libre el 22 de agosto y no se ha tomado en consideración”, dijo en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Kelly Portalatino precisó que la apepista Lady Camones “no le debe dar parcialidad a ninguna”.

“¿Cuándo se pierde la imparcialidad y objetividad? Cuando, el día de hoy, la señora Lady Camones —como presidenta— manifiesta que la señora fiscal de la Nación recién hace el ingreso de la denuncia y la va a ver el viernes. ¿Qué estamos hablando? Y cuando nosotros solicitamos formalmente el documento, no toma consideración”, manifestó.

Finalmente, la parlamentaria indicó que la denuncia contra Pedro Castillo infringe el artículo 117 de la carta magna, por lo que la consideró “inconstitucional”.