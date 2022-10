Carlos Anderson sobre rechazo de viaje de Pedro Castillo: Es para recordarle que no es un rey

El congresista no agrupado Carlos Anderson se refirió al rechazo del Pleno a la solictud del presidente Pedro Castillo para viajar al extranjero del 12 al 18 de octubre para cumplir con actividades protocolares en el Vaticano y otros países europeos.

El parlamentario argumentó que el poder del mandatario no es ilimitado y que es necesario que Castillo Terrones sea consciente de ello, por lo que la negación por parte del Congreso sería un mensaje hacia él.

“ Es para recordarle que él no es rey. El presidente está convencido de que es rey, porque de otra manera no haría cosas como ‘a ver ese policía no me gusta, me lo sacan como sea’ (en referencia a Harvey Colchado). Esa visión que tiene de sus poderes lo traslada a todo ámbito; entonces es bueno que, de vez en cuando, entienda que el poder presidencial tiene sus límites”, dijo a RPP.

PUEDES VER: Ministra de la Mujer denuncia chantaje y agresión por parte de su concuñado

Asimismo, Anderson manifestó que el jefe de Estado no brinda una correcta imagen del país en eventos en el extranjero y consideró que “no escucha” los consejos que le brinda el canciller César Landa para tener un óptimo desempeño.

“El presidente representa a la nación y dirige la política exterior sin ninguna guía y los espectáculos los hemos visto en cada uno de los viajes. Cada viaje del presidente es esperar a ver qué metida de pata va a haber , porque se nota que no escucha al ministro de Relaciones Exteriores o decide ignorarlo”, añadió.

En otro momento, el legislador recalcó que el presidente cuenta con seis investigaciones fiscales por delitos como presunta organización criminal, por lo que señaló que continuará votando en contra de que viaje a otros países en representación del Perú.