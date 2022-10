Montoya pide a Pedro Castillo no solicitar permisos para salir del país: No se los vamos a autorizar

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) se pronunció sobre la solicitud que realizó el presidente Pedro Castillo al titular del Congreso, José Williams, donde pide que se le autorice la salida del país entre el 12 y 18 de octubre para realizar un viaje a Bélgica y luego al Vaticano, donde ha programado una reunión con el Papa Francisco.

El legislador indicó, a través de sus redes sociales, que el Parlamento no le permitirá viajar al extranjero, debido a las constantes investigaciones que se hacen en su contra.

“Exhorto al Sr. Castillo a no volver a pedir autorización para viajes al extranjero. No se las vamos autorizar. Usted no nos representa, usted representa a 6 carpetas fiscales” , escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Solicitud de Pedro Castillo para viajar al extranjero

El jefe de Estado manifestó también, por medio de un oficio, que haría visitas de trabajo a Bruselas, Bélgica y organismos internacionales en Roma.

“Conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, a fin de solicitar, por intermedio de su digna presidencia, que el Congreso de la República autorice al señor presidente de la República a salir del territorio nacional del 12 al 18 de octubre de 2022, para efectuar visitas de trabajo a Bruselas, Reino de Bélgica, Santa Sede y a los organismos internacionales con sede en Roma, República italiana”, se lee en el oficio que data de este 5 de octubre y cuenta con la firma de Aníbal Torres.