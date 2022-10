Margot Palacios sobre López Aliaga: “Pretende sumar a la Municipalidad a la conspiración golpista”

Cuestionamiento. Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima tras las Elecciones Regionales y Municipales 2022, descartó una posible reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, a quien le pidió su renuncia “por el bien del Perú”.

Por su parte, la congresista Margot Palacios, de Perú Libre, calificó de “confrontacionales” las declaraciones de López Aliaga. Asimismo, por medio de su cuenta de Twitter, advirtió que ese tipo de mensajes pretenderían sumar a la Municipalidad de Lima un plan “golpista”.

“Mal comienzo confrontacional del alcalde electo Rafael López Aliaga. Su declaración pretende sumar a la Municipalidad (de Lima) a la conspiración golpista . Pero, en el fondo, lo que hace es abrir la compuerta de su propia revocatoria”, escribió.

Margot Palacios cuestiona a Rafael López Aliaga por pedir renuncia del presidente Pedro Castillo. Foto: captura/Twitter Margot Palacios

Rafael López Aliaga pide a Pedro Castillo que renuncie a la presidencia

Rafael López Aliaga insistió con pedir la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Esto, luego de conocer los resultados emitidos por la ONPE, que lo colocan en el primer lugar con más del 26% de votos válidos.

“ Yo le pediría al señor (Pedro) Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú . He recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza. Cuando no hay confianza no hay inversión. Cuando no hay inversión no hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, no hay consumo: así de simple es la economía”, declaró a la prensa.