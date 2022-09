Tania Ramírez niega haber violentado contra su padre al intentar ingresar por la fuerza a su vivienda

La congresista de Fuerza Popular Tania Ramírez se refirió a la investigación que se le sigue en su contra por presuntamente haber entrado a la casa de su padre de manera violenta. Al respecto, la parlamentaria negó el hecho y sostuvo que su progenitor no se encontraba en las instalaciones.

“ Yo nunca he ingresado a la fuerza contra la voluntad de alguien de mi familia y existe un acta policial . Yo he sido la que ha llamado a la comisaría para que acudan y realicen un acta de constatación de las personas que habían ingresado a uno de los inmuebles de mis padres. Ojo, mi padre nunca estuvo ahí ”, explicó para Canal N.

Asimismo, al comentarle que en el informe policial se la involucra en “hechos de alteración al orden público, violencia y afectación a la propiedad”, la legisladora fujimorista negó la existencia de esos cargos.

Además, indicó que el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) —quien interpuso la denuncia ante la Comisión de Ética— tendrá que demostrar los sucesos que menciona.

“ No, no existe eso, y el señor tendrá que demostrar todo lo que ha dicho. Yo nunca he sido denunciada por ello y ningún vecino me ha grabado para empezar, quien me grabó fue un familiar y, bueno, eso es un tema íntimo, pero en ningún momento he fastidiado a algún vecino”, señaló.

Denuncia ante Comisión de Ética

El 20 de septiembre, el legislador acciopopulista Darwin Espinoza presentó “la denuncia por falta ética” contra Ramírez por supuestamente haber infringido diversos numerales de los artículos 3, 4 y 5, establecidos en el reglamento de ética parlamentaria.

La acusación contra la congresista recoge el reportaje emitido en “24 horas mediodía” de Panamericana Televisión, en el que mencionan que la parlamentaria “habría ingresado a combazos” al hogar de su progenitor.