Isabel Cortez pide investigación contra Gonzalo Alegría, pero horas después desacredita la denuncia

La congresista de la bancada Cambio Democrático Isabel Cortez se expresó de manera contradictoria al referirse a la denuncia contra el candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, quien fue presuntamente acusado por violencia psicológica y sexual por su hijo.

En un primer momento, tras ser difundida la noticia por la web Nativa, la legisladora de izquierda se pronunció a través de su cuenta de Twitter para condenar lo ocurrido y exigir una investigación “inmediata y profunda” en las instancias correspondientes. También expresó su solidaridad con la presunta víctima.

“La denuncia al candidato de Juntos por el Perú por Lima Metropolitana, Gonzalo Alegría, es grave y quienes somos los rostros visibles de la organización no podemos quedarnos callados. Expreso mi rechazo a la violencia narrada en la nota periodística. Solidaridad con el denunciante y solicitaré a las instancias respectivas del partido que se proceda con una investigación inmediata y profunda, así como que se lleven a cabo sanciones correspondientes”, dijo a través de Twitter.

Solo unas horas después, el mismo martes 20 de setiembre, la parlamentaria que ingresó al Congreso por Juntos por el Perú se expresó de una manera contradictoria respecto a sus primeras declaraciones. En entrevista en Canal N, Cortez Aguirre intentó desacreditar la denuncia contra Gonzalo Alegría y suscribió la versión del candidato al señalar que la denuncia no existe.

“Lamento este tipo de denuncias. Es lamentable porque (la acusación) no tiene sustento. El candidato no tiene antecedentes, en sus trámites que le corresponde (como candidato) y que ha presentado (ante las autoridades electorales) no ha registrado antecedentes policiales, ni judiciales”, expresó.

En esta línea, Isabel Cortez también argumentó que no toda denuncia puede ser tomada como verdadera: “Yo recién he visto los documentos que ha presentado, los papeles al momento de inscribirse (como candidato). Esta denuncia no existe porque una denuncia puede hacerla cualquiera y no por eso quiere decir que sea verdad”.

Denuncia contra Gonzalo Alegría

El último martes 20, el portal Nativa reveló dicha denuncia que data de marzo del 2021. De acuerdo a la versión del hijo, Gonzalo Alegría lo habría violentado sexualmente, puesto que le mostró sus genitales sin su consentimiento y le propuso mantener relaciones sexuales.

En otro momento, el medio reveló que, de acuerdo al oficio, el hijo también contó que el aspirante de Juntos por el Perú lo habría obligado a acompañarlo a San Juan de Lurigancho para que firme unos documentos del alquiler de un local pese a que se encontraba convaleciente por una reciente operación.