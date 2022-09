Congreso: presentan moción de censura contra el ministro del Interior

Con más de treinta firmas, congresistas de la República presentaron una moción de censura multipartidaria contra el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas , al considerar su responsabilidad política en los cambios realizados en los altos mandos de la Policía Nacional, la intromisión en el trabajo del coronel PNP Harvey Colchado Huamaní y también su incapacidad para asumir la dirección ministerial.

En el documento se precisa que son razones suficientes para que el actual ministro del Interior deje el cargo. Menciona que así se evitarán actos que afectan la institucionalidad de la Policía Nacional y se avalen intromisiones políticas en órganos autónomos respecto al proceso disciplinario iniciado contra el coronel Harvey Colchado.

El congresista José Cueto, de Renovación Popular, dijo que están seguros de alcanzar los votos necesarios para censurar a Willy Huerta.

“He conversado con varias bancadas y están a favor de esta moción. Ya estamos cansados de ver que no se respeta a la Policía Nacional, tratando de que esta institución cubra los problemas del presidente Pedro Castillo. Esa no es labor de la Policía, sino la seguridad ciudadana afectada por la delincuencia”, declaró Cueto.

En tanto, el ministro de Justicia, Félix Chero, afirmó que no existe obstrucción ni hostigamiento a la justicia por parte del Gobierno.

La moción de censura será debatida en el Pleno del Congreso entre el 4° y 10° día de haber sido planteada. De alcanzar 66 votos de los 130 parlamentarios, se procederá con la censura de Willy Huerta.

Acuerdos en comisiones

Luego de conocer el informe situacional, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobaron la atención de once denuncias por infracción a la Constitución y por cometer delitos en sus funciones.

Entre ellas, está la denuncia de la congresista Patricia Chirinos contra el parlamentario Freddy Díaz por presunta violación sexual a una persona en estado de inconsciencia. Ha solicitado su destitución e inhabilitación por diez años.

Otra denuncia contra Freddy Díaz, por el mismo delito, es la que presentaron Flor Pablo, Adriana Tudela, Susel Paredes y Ruth Luque. También solicitan 10 años de inhabilitación.

Asimismo, está la denuncia de la exfiscal Zoraida Ávalos contra César Hinostroza por cohecho activo, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Además, está la que entregó Gonzalo Ortiz de Zevallos contra el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte. Los delitos señalados son falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica, falsedad ideológica, fraude procesal y genocidio.

En tanto, en l a Comisión de Ética no fue admitida la reconsideración de la votación contra María del Carmen Alva respecto a la agresión a Isabel Cortez. Por lo tanto, el proceso continuará.

En cuanto a la denuncia contra el congresista Guido Bellido por presuntamente haber promovido la contratación de Daniel Abarca como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a cambio de favores, los integrantes de esta comisión decidieron por unanimidad declararla infundada y se procedió a su archivamiento.

Huerta fue interpelado y no convenció