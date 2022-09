Antauro Humala: Piden que acuda al Congreso para que explique trabajos que redujeron su condena

La congresista Patricia Chirinos envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, para que cite al cabecilla etnocacerista Antauro Humala con la finalidad de que responda sobre los trabajos que realizó durante su condena para lograr la reducción de su pena.

“Todos sabemos que las razones de la liberación de Antauro Humala antes de tiempo no son claras. El ex reo y las autoridades responsables deben dar la cara” , escribió en su cuenta de Twitter acompañado de la carta enviada.

La solicitud de Chirinos llegó luego de que el hermano del expresidente Ollanta Humala, en una entrevista, negara haber realizado manualidades y cursos de repostería para reducir dos años de su condena.

“Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo [muestra su último libro]. Como para el INPE esto no es trabajo, pues pusieron esas cojudeces [proyectos de Hello Kitty]. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, dijo Antauro Humala para Infobae.

En el documento enviado por Chirinos Venegas se propone, además, citar a Omar Méndez Irigoyen, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); a Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos; a Pedro Rodríguez, coordinador de Gestión Laboral del penal Ancón II; entre otros.

Antauro Humala rechaza ley que le prohíba postular a la presidencia

Antauro Humala retó al Congreso de la República a aprobar una ley que le prohíba postular a la presidencia en las próximas elecciones generales. En ese sentido, señaló que dicha medida solo le brindaría mayor apoyo de la ciudadanía que se vería reflejado en protestas para su derogación.