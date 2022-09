Patricia Juárez sobre vacancia de Pedro Castillo: Si no prospera, iremos por el adelanto de elecciones

La congresista fujimorista Patricia Juárez señaló que su bancada continuará insistiendo en la vacancia del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, adelantó que, si no llegara a concretarse, optarán por apoyar el adelanto de elecciones generales.

La parlamentaria se refirió a los legisladores oficialistas como congresistas que podrían evitar que la destitución del jefe de Estado prospere.

“La bancada de Fuerza Popular tiene clara su posición política. Es importante insistir en que debe procurarse la vacancia del presidente (Pedro) Castillo por su evidente incapacidad para el ejercicio del cargo. De no prosperar, por la compra de conciencias, iremos por el adelanto de elecciones. ¡Ningún miedo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

La posición manifestada por Patricia Juárez se opone a lo anteriormente mencionado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien recalcó que el Legislativo es el encargado de poner fin a la crisis y añadió que, si Pedro Castillo no renuncia al cargo, el Parlamento debería convocar a elecciones generales, tal como vienen promoviendo algunas congresistas (Digna Calle y Susel Paredes).