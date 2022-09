Norma Yarrow anuncia que Avanza País evalúa censura a Willy Huerta: “No está preparado para el cargo”

La legisladora de Avanza País Norma Yarrow se pronunció este miércoles respecto a la polémica que surgió alrededor del ministro del Interior, Willy Huerta, que surgió luego de que se revelara el retiro del cargo del agente especial Harvey Colchado, que posteriormente fue anulado y culminó con el retiro de Whitman Ríos de la Digimin. La parlamentaria aseguró que su bancada está evaluando una posible censura contra Huerta.

“En el caso del ministro del Interior, la moción de censura ha empezado a correr. Están recolectándose las firmas a raíz de tremenda barbaridad que hizo con el general Colchado. Esto ya es una clara muestra de desesperación por parte del Gobierno de querer ser obstruccionista a todo lo que se está haciendo en el proceso de investigación a las personas que están buscadas o fugadas por actos de corrupción”, precisó la Yarrow ante la prensa.

Además, criticó que Willy Huerta hacía mal en culpar a un subordinado ante los cuestionamientos. “El ministro Huerta no puede en su calidad de ministro echarle la culpa a otra persona a quien ha destituido y decir que él no tenía conocimiento. Si no tiene conocimiento, no está preparado para el cargo. Así que, desde la bancada de Avanza País, estamos evaluando la censura a este ministro”, advirtió.

En ese sentido, precisó que la denuncia de una supuesta firma falsa hecha por el director general de Contrainteligencia, Luis Erasmo Sánchez, es un tema que debe ser resuelto por “la Fiscalía o, en todo caso, la Policía de Investigación”.

En ese sentido, indicó que para ella no cabían dudas de que “todo este tema de poner y sacar a Colchado y reponerlo en la madrugada es debido a la opinión pública”.

Avanza País busca también la vacancia de Pedro Castillo

A raíz de estos hechos, la parlamentaria aseguró que el Congreso estaba cansado de que Pedro Castillo “trate de trabajar con argucias y de hacer cortinas de humo, llamando a ministros a juramentar a las 10 y pico de la noche y repitiendo los ministros como si fueran figuritas”.

Por ello, señaló que esperaba que su bancada consiga “iniciar este proceso de vacancia presidencial porque la situación ya es insostenible”.