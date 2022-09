José Williams no renunciaría a la presidencia de Congreso en caso de que Pedro Castillo sea vacado

El nuevo presidente del Congreso, José Williams, dejó entrever que no renunciaría a la titularidad del Legislativo en caso de que el mandatario Pedro Castillo sea vacado o destituido por la representación nacional. El denominado “compromiso de honor” fue firmado por el acciopopulista Luis Aragón, pero no por el ahora jefe de la Mesa Directiva.

“Cuando vi eso, me pareció primero que no era el momento. Estamos en plena votación y llega ese documento. En segundo lugar, el documento anterior fue en otro escenario, totalmente diferente al de ahora. (...) Luego, conversé con mi bancada y todos pensaron como yo, que no es conveniente. Dentro de la especulación podría decirse ‘Williams no firma para que no se vaya’”, dijo Williams a la prensa, tras asistir a un homenaje a los miembros del GEIN.

En ese sentido, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas afirmó que “existe un orden constitucional”. Se refiere al artículo 115 de la carta magna, que establece que en caso de que el jefe de Estado y los vicepresidentes no puedan ejercer sus cargos, el Ejecutivo lo asume el presidente del Parlamento.

“Yo pienso que existe un orden constitucional. Nadie está, por lo menos yo, aferrado al cargo. Existe un orden y hay que respetar, el orden es como corresponde. ¿Para qué entrar en un tema de esa naturaleza si estamos en plena votación (del último lunes)?”, agregó José Williams.

Williams respalda a Harvey Colchado

El flamante presidente del Congreso, José Williams, aseguró que el coronel PNP Harvey Colchado “es garantía” de que las investigaciones al entorno presidencial se desarrollen óptimamente. Ello, luego de que fuese destituido y rehabilitado en horas.

“El coronel Colchado es garantía de que la investigación se va a hacer como corresponde por el cargo que él está cumpliendo. Escuché que había sido retirado del cargo, no me parecía que eso esté bien, pero luego me informaron que volvía al cargo. Espero que hayan sido malentendidos o cualquier cosa por el estilo. De ninguna manera es conveniente para la Policía y la Fiscalía que el coronel salga. Tampoco para el Gobierno, porque necesitamos una garantía de transparencia”, indicó.

Williams considera que “es necesario” que el ministro del Interior, Willy Huerta, dé explicaciones sobre lo ocurrido con el jefe del Equipo Especial PNP que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.