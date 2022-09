Víctima de Freddy Díaz: “Tengo miedo porque estoy acusando a alguien que tiene mucho poder”

Después de haber bebido vino en el Palacio Legislativo con sus excolegas de Alianza para el Progreso (APP), y de continuar haciéndolo con sus colegas Idelso García y Eduardo Salhuana en la oficina de este, el legislador Freddy Díaz Monago se dirigió a su despacho y prosiguió consumiendo licor con su exsecretaria. Encontrándose en estado de ebriedad, Díaz violó sexualmente a la extrabajadora, según la declaración que la víctima ofreció a los fiscales supremos Luzgardo González Rodríguez y Gustavo Gamero Osorio, de la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

De acuerdo con las actas de la declaración de la exservidora del Congreso, estuvo atemorizada en formular la denuncia, porque consideraba que el parlamentario Freddy Díaz Monago, con quien laboró durante un año, es una persona con muchas influencias.

“Tengo miedo porque estoy acusando a alguien que tiene mucho poder”, señaló la víctima, de acuerdo con las actas a las que tuvo acceso La República.

Es importante señalar que la exservidora del Poder Legislativo ha mantenido su versión en todas las instancias en las que declaró, tanto policial como fiscal, mientras que el congresista Freddy Díaz ha sido desmentido por otros testigos.

Según la secuencia de los hechos que este diario ha publicado en los recientes días, el 26 de julio, Freddy Díaz empezó a consumir vino después de la elección de la Mesa Directiva, junto con sus compañeros de la bancada de APP. Este diario también reportó que Freddy Díaz e Idelso García se reunieron en el despacho del primero, y pasaron a la oficina de Eduardo Salhuana, con quien bebieron una botella de vino, conforme la manifestación de Díaz. Al terminar, el acusado se fue a su despacho, donde se encontró con su víctima. Pidió seguir tomando alcohol. Era el martes 26 de julio.

Abuso de poder

“Él (Freddy Díaz) llegó y se metió en su oficina, y me dijo cuáles son los pendientes. Entré, le llevé toda la documentación y empezamos a hablar de trabajo alrededor de media hora. Me dio indicaciones de lo que tenía que hacer al día siguiente” (27 de julio), narró la extrabajadora.

Antes de marcharse, ella decidió decirle a Freddy Díaz que quería conversar un momento con él. El motivo era que el congresista le había dicho semanas antes que ya no continuaría trabajando para él, por lo que la exservidora parlamentaria quería pedirle apoyo para conseguir otro trabajo o, en suma, mantenerla unas semanas más hasta que consiga otro empleo.

Inspección. Los fiscales recogieron en la oficina del congresista Freddy Díaz botellas y vasos con restos de alcohol, además de desperdicios con probable evidencia orgánica. Foto: difusión

“Antes de irme le dije que quería cinco minutos de su tiempo para pedirle un favor. Dijo: claro, toma asiento. Porque éramos, bueno, yo creía que no solo era mi jefe sino un amigo en quien yo podía confiar. Le dije que por favor me apoye para entrar a una comisión (del Congreso). Me dijo: vamos a ver, no te preocupes”.

En esta parte, aparece la primera diferencia entre las versiones. Freddy Díaz declaró a la Fiscalía que el motivo de su salida fue porque ella no había cumplido bien su trabajo, mientras que Sofía reveló que el mismo Díaz le contó que debía pagar favores y que por eso tenía que contratar a una persona de su región, Pasco.

“(Freddy Díaz) me dijo: yo no tengo problemas con tu trabajo, es bueno, eres profesional, pero tengo que pagar favores y tengo que traer a una persona de Pasco, y tú no eres de la región y me están presionando”, desmintió la víctima.

A continuación, luego de que Díaz le manifestara que no continuaría en su despacho, sacó una botella para libar alcohol.

“Me dijo: como ya no vas a estar (en la oficina), brindemos con estos tragos que están acá. A él siempre le regalaban [tragos], le traían cosas, se va a su repisa y saca uno y dice: este de acá . Y le dije: ya, bueno, te acompaño. Total, nunca, o casi nunca, nos hemos sentado a conversar y a beber algo. Le dije que está bien. Me dijo: trae dos vasitos, fui y los traje”, precisó la víctima.

Despertar en shock

Freddy Díaz declaró que él ya se encontraba mareado cuando volvió a su oficina, luego de haber estado en el despacho de Eduardo Salhuana y que, después de revisar los pendientes, su exservidora le dijo para tomar algo. Ella niega totalmente esa afirmación. La extrabajadora insiste en que la iniciativa para libar alcohol partió de Freddy Díaz.

Ambos coinciden en que la conversación durante esa primera parte fue sobre el trabajo y los proyectos que tenía el congresista.

No obstante, la extrabajadora detalló que ella, al finalizar la botella, le dijo a Díaz que ya debía irse, a lo que este respondió para proseguir consumiendo alcohol.

“La cosa es que de ahí se acaba la botella y le digo ya me voy, me dice no te vayas, si ya no te voy a ver, hay que brindar. Es un año de trabajo, me has acompañado este tiempo, he confiado en ti, te he llevado a los viajes de mi presentación”, manifestó la víctima.

Ella reconoció que accedió a beber otro trago, un vaso de whisky. Luego siguieron conversando sobre los mismos temas. También indicó que estuvieron escuchando música.

Luego de dos vasos de whisky, la extrabajadora dijo a los fiscales supremos que perdió la conciencia y que ya no recuerda más hechos hasta que despertó a las 4 a.m. del miércoles del 27 de julio en estado de shock.

“Nunca me imaginé esto, porque después ya no me acuerdo de nada. Solo recuerdo que me levanté como a las 4, creo, y mi vestido estaba boca abajo en el sillón en su oficina. Mi vestido estaba un poco más arriba de la cintura, creo, estaba solo con mis panties mal puestas y, como me sentía ida, no pensé en nada. Solo sé que abrí la puerta como pude porque estaba cerrada con llave”, declaró la exservidora del despacho del congresista Díaz.

Por su lado, Freddy Díaz señaló como principal argumento de defensa que tuvo sexo con la víctima de manera consentida y que incluso el acto fue a requerimiento de ella. Algo que no cuadra con las pesquisas que va encontrando la Fiscalía Suprema.

No solo eso, sostuvo ante los fiscales que mantenía una relación amorosa no formal con su extrabajadora.

“Mi relación con la agraviada no era una relación formal y abierta que todos conocían, sino que era eventual, principalmente en las semanas de representación, donde me acompañaba a la región”, indicó.

Fuentes de La República informaron que los fiscales supremos del caso, en la última diligencia solicitaron tanto a Freddy Díaz y a la denunciante que entreguen sus teléfonos celulares para verificar el grado de vínculo que había entre ambos. La víctima proporcionó su teléfono, pero no Freddy Díaz.

Los fiscales supremos han recibido el informe del médico legista, que ha acreditado que la víctima, efectivamente, sufrió violencia sexual.

Otro hecho relevante es que Freddy Díaz aseguró ante los fiscales supremos que él también perdió la conciencia unas horas producto de la borrachera, por lo que no recuerda detalles del acto sexual. El agresor no tuvo miramientos. Dejó evidencias de su actuación.

Sin embargo, los testigos del caso, entre ellos su seguridad personal, Jaime Tolentino, afirmó a los fiscales supremos que cuando Freddy Díaz abandonó su despacho, a las 2 a.m. del miércoles 27 de julio, lo encontró en condiciones normales.

Este hecho también se visualiza en el video difundido en diversos medios, en el que se observa al congresista Freddy Díaz Monago cerrar con llave su oficina del jirón Azángaro, pese a que adentro se encontraba la víctima. No le importó su estado.

Versión de la víctima

Según las declaraciones de la víctima, no le dio consentimiento a Freddy Díaz para mantener una relación sexual, lo que explica por qué hubo violencia.

Versión del presunto autor

El legislador Díaz alega una presunta relación amorosa con su extrabajadora, lo que ella ha negado categóricamente.

Datos

Evidencia. En la oficina del congresista Freddy Díaz se encontraron copas y dos botellas de dos tragos diferentes, probablemente vino y whisky, cuya combinación no es recomendable. Por lo que sí hubo consumo de alcohol en el lugar.

Restos. La Fiscalía también recogió los desechos que se encontraban en los tachos de basura, en busca de restos orgánicos para eventuales análisis.