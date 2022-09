Lady Camones dice que APP está “en un momento difícil” e invoca a “hacer cambios urgentes”

Lady Camones, censurada presidenta del Congreso de la República, consideró que su partido político, Alianza para el progreso (APP), debería tener “una reestructuración”. Su declaración surge tras conocerse que Freddy Díaz fue suspendido de sus funciones por 120 días por beber alcohol con nueve legisladores de APP dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo.

Durante una entrevista publicada este viernes en Hildebrandt en sus trece, Camones señaló que dentro de APP debe hacerse “cambios urgentes” debido a los cuestionamientos que vienen recibiendo sus representantes, quienes deslizaron que no presentarían a un candidato para la presidencia de la próxima Mesa Directiva.

“Creo que (Alianza para el Progreso) debe tener una reestructuración. Estamos en un momento difícil. Estamos golpeados. Hay que hacer cambios urgentes . No creo que sea el fin, pero sí es el momento de tomar decisiones”, resaltó la parlamentaria.

En otro momento, recalcó que aún no conversa con César Acuña, líder y fundador de APP, y quien fue cuestionado tras la difusión de audios difundidos por Epicentro TV, en los que se le escucha dar órdenes a Lady Camones para la aprobación de un proyecto de ley con el fin de crear el distrito de Alto Trujillo y favorecerse con votos para su campaña.

“ Aún no he conversado con él. Entiendo que está muy metido en su campaña (…). No creo (que César Acuña deba renunciar a APP). Es una decisión que, en todo caso, tendría que tomarla él”, expresó.

Al ser consultada sobre la decisión del Pleno para censurarla, dijo: “ Hay que dar vuelta a la página y seguir trabajando . Para mí, ha sido un honor haber sido presidenta del Congreso. Dentro de los mecanismos de control, está la figura de censura. La situación es complicada, a nadie le agrada, pero es un resultado que debemos aceptar”.

Por otro lado, mencionó que “cree en los resultados del informe técnico” que determinó que fue Heidy Juárez quien grabó las conversaciones entre los miembros de APP y César Acuña.