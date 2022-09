Nueve congresistas de APP bebieron alcohol con acusado de violación sexual

Horas previas a la violación sexual que se le atribuye en agravio de una servidora del Congreso, el legislador Freddy Díaz Monago bebió alcohol en el comedor del Palacio Legislativo junto con nueve colegas de Alianza para el Progreso (APP), de acuerdo con fuentes de La República con conocimiento de la investigación fiscal sobre el caso.

Luego de este episodio, Freddy Díaz se dirigió a su despacho del jirón Azángaro junto con otros miembros de la bancada de APP, donde luego perpetraría el asalto sexual, conforme a los testimonios recogidos.

Los congresistas Eduardo Salhuana Cavides, Elva Julón Irigoin, Heidy Juárez Calle, Sheryl Trigozo Reátegui, María Acuña Peralta, Idelso García Correa, Rosío Torres Salinas, Alejandro Soto Reyes y Magaly Ruiz Rodríguez libaron alcohol en compañía de Freddy Díaz, denunciado por una trabajadora quien dijo haber sido violada sexualmente por este.

El congresista Eduardo Salhuana confirmó a este diario que el congresista Freddy Díaz Monago había estado en la hora de almuerzo junto a todos los miembros de la bancada que asistieron el 26 de julio, día de la elección de la Mesa Directiva en la que salió elegida presidenta Lady Camones.

Eduardo Salhuana también informó que en el almuerzo tomaron vino. Según información obtenida por este medio, la congresista Heidy Juárez fue quien llevó varias botellas de vino para celebrar la victoria de su colega parlamentaria.

La República confirmó que las personas que estuvieron en ese momento, junto a Freddy Díaz Monago, fueron los 9 miembros de Alianza para el Progreso (APP), menos Lady Camones y Roberto Chiabra.

En fotografías que publicó la congresista Juárez en su cuenta de Facebook, se observa que todos los miembros de la bancada de APP asistieron ese día al Congreso, pero una mayoría fue a almorzar al comedor del Palacio Legislativo.

Por su cuenta de Twitter, la parlamentaria Magaly Ruiz también difundió fotografías de sus colegas junto con Freddy Díaz y se observan copas de vino, confirmando lo que este había dicho a Radioprogramas, sin mencionar los apellidos y nombres de los participantes.

Al cierre de edición, los congresistas desmintieron los hechos. Afirmaron que no bebieron de más.

De copa en copa

Luego de consumir sus alimentos, los congresistas acudieron a visitar a Lady Camones a su despacho de la presidencia del Congreso. Ahí estuvieron aproximadamente una hora, según Eduardo Salhuana.

Horas más tarde, el congresista Freddy Díaz se retira del Palacio Legislativo rumbo a su despacho en la instalaciones del jirón Azángaro, junto con sus colegas Alejandro Soto e Idelso García.

Poco después, Alejandro Soto se retiró dejando a Freddy Díaz e Idelso García. Estos luego se reunieron con Eduardo Salhuana en su oficina, donde permanecieron hora y media, aproximadamente. Las fuentes consultadas señalaron que los tres bebieron alcohol, aunque Salhuana lo niega.

Luego de la estancia en el despacho de Salhuana, el legislador Freddy Díaz se fue del lugar y enrumbó a su oficina para continuar bebiendo alcohol, y en tales circunstancias se registró la violación sexual que ha denunciado la trabajadora del Congreso.

Fue el congresista Freddy Díaz quien mencionó en una entrevista con Radioprogramas que estuvo bebiendo alcohol con varios parlamentarios.

Reunidos. Freddy Díaz Monago con sus colegas de APP con unas copas de vino el 26 de julio. Foto: difusión

Una copa más

“Yo inicié a libar licor con algunos congresistas. Me voy a reservar [los nombres], no soy quién para decir los nombres. Fuera [de mi oficina] estuve con varios congresistas [tomando], no solo en mi despacho”, declaró.

El congresista Eduardo Salhuana Cavides confirmó a La República que el día de los hechos Freddy Díaz e Idelso García acudieron a su despacho, pero “solo para pedirle que le envíe disculpas al líder César Acuña Peralta porque ambos no iban a asistir a una reunión del partido que tenían ese día”. Una hora y media en la oficina de Salhuana solo para dejar ese mensaje parece mucho tiempo.

“Él (Freddy Díaz) vino a mi oficina más o menos 6 y 30 o 7 de la noche. Vino a visitarme y a pedirme que le disculpe con el ingeniero César Acuña, porque ese día teníamos una cena, y no iba a poder asistir. Me pidió que le hiciera llegar sus disculpas. Estuvimos conversando. Luego su asesor lo llamó y se retiró. Llegó con el congresista Idelso García”, señaló.

Salhuana negó que ese día haya bebido licor con Freddy Díaz e Idelso García.

“No, en absoluto [hemos tomado en mi oficina]. Él me llamó y me dijo que tenía que hablar unas cositas conmigo y le dije que venga a mi despacho. Vino y hablamos lo que te estoy comentando”, agregó.

No obstante, como se indicó, La República conoció que la reunión en la oficina de Salhuana duró aproximadamente hora y media. Lo que refuerza la tesis de que Díaz y García no solo fueron a pedirle un favor.

Sin embargo, Salhuana aceptó que nueve congresistas de su bancada fueron a almorzar en el comedor del Congreso, en la sede del Palacio Legislativo, y que al finalizar brindaron con vino.

“Es normal brindar y no se trató de ninguna borrachera”, precisó Salhuana.

Coincidentemente, Eduardo Salhuana y su colega Rosío Torres Salinas, como integrantes de la Comisión de Ética, vieron el caso de Freddy Díaz Monago por la denuncia de violación sexual.

La República se comunicó también con Freddy Díaz e Idelso García, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes. Este medio está a la espera de sus descargos sobre lo que hicieron en la noche del 26 de julio.

APP: “Es una venganza política”

En conferencia de prensa, los parlamentarios de APP negaron las declaraciones de la defensa de su excolega Freddy Díaz Monago, quien señaló haber bebido alcohol con 9 de sus colegas el 26 de julio, el mismo día que supuestamente perpetró una violación sexual.

Los parlamentarios manifestaron que Freddy Díaz está actuando en venganza porque fue, justamente, un congresista de APP quien presentó la denuncia en su contra ante la Comisión de Ética.

“Es un acto de venganza política porque fue expulsado por APP”, indicaron.

También se sorprendieron que recién ahora declare que estuvo tomando con nueve congresistas, pese a que ante la Fiscalía, en sus declaraciones iniciales, “no relató nada sobre el tema”.

“Freddy Díaz nunca dijo en sus descargos que había estado con nueve congresistas, qué casualidad que, justo cuando la Comisión de Ética propone una suspensión por 120 días, este congresista sale a decir que señores parlamentarios estaban tomando”, dijeron.