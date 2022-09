Carlos Anderson descarta postular a la presidencia del Congreso por no pertenecer a una bancada

El congresista no agrupado Carlos Anderson descartó adherirse a alguna bancada para poder ser candidato a la presidencia de la Mesa Directiva. Ello debido a que solo quienes pertenecen a un grupo parlamentario pueden postularse al cargo.

“ Yo estoy vetado, no puedo participar. Estoy forzado a ser parte de uno de esos partidos que en verdad no significan nada. Los partidos aquí en el Perú son simplemente asociaciones de interés, no representan”, dijo en declaraciones a la prensa.

El legislador criticó la normativa, ya que considera que ello es ir contra la democracia y que la ciudadanía no eligió a las bancadas, sino a las personas. En ese sentido, argumentó que si el grupo parlamentario fuera importante no se permitiría crear más a lo largo del periodo de gobierno.

PUEDES VER: Pedro Castillo contradice a Miguel Rodríguez Mackay sobre soberanía de mar peruano

“Se supone que esta es la casa de la democracia y, sin embargo, no hay democracia. No debería haber ningún tipo de prohibición, porque que yo sepa la población no eligió bancadas , eligió a 130 congresistas de manera individual. Cuando recién empezamos había siete bancadas, si no me equivoco, y hoy se han multiplicado en 13″, señaló.

En ese sentido, reveló que solo consideraría formar parte de una bancada si esta fuera nueva, ya que no se siente representado por las que existen actualmente. Sin embargo, no brindó mayor detalle si se encontraría próximo a reunirse con otros parlamentarios para llevar a cabo dicho proyecto.