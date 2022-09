Susel Paredes: Hay gente que quiere un cambio radical y dice que como Antauro es loco, sí lo va hacer

El día martes se ha debatido en la comisión de constitución del Congreso, un proyecto de adelanto de elecciones de la congresista Digna Calle, también se tenía que debatir el suyo.

Ahora mismo estoy en Buenos Aires, en un congreso que se ha preparado hace meses con congresistas LGTB de distintos países del mundo, para ver la legislación respecto a nuestra comunidad. En la mañana hemos tenido una reunión para analizar el tema del VIH y el impacto de la pandemia. ¿Usted sabía que hay 70 países donde es delito ser homosexual?, ¿con condenas de hasta pena de muerte, por lapidamiento? Entonces estamos los y las legisladoras LGTB de muchas regiones, algunos de África y Asia están por Zoom, pero los de América nos hemos reunido.

Van a reprogramar mi intervención para defender y sustentar nuestro proyecto de adelanto de elecciones.

La congresista Digna Calle planteó que se vaya a un referéndum, es decir que se llegue a 66 votos. ¿Está de acuerdo con esa propuesta?

Lo que pasa es que ella lo hace por el tiempo. El adelanto de elecciones que yo propongo, que no es solamente es mío, sino de una colectividad. La semana pasada he estado en Cusco unas horas, para acompañar la celebración del Ejército a Alejandro Velasco Astete, y me comunico con la gente, común y corriente, que siente que hay dos responsables de esta crisis. El Ejecutivo, sí, ha elegido malos ministros, tienes problemas por denuncias de corrupción, pero el Congreso también ha cometido graves errores.

Por ejemplo, yo parecía loca el año pasado diciendo votemos a Juan Silva y nadie quería firmar esas interpelaciones. Y ahora que el problema ha escalado, Silva está prófugo. Si nosotros hubiéramos podido hacer el control político en su momento, se le hubiera detenido. El Congreso es responsable de esa situación, por eso es que tenemos 8% de aprobación y el presidente tiene 29%.

Y están cayendo más con lo ocurrido con Lady Camones y César Acuña

Pero por supuesto, y ya no le digo nada del acusado de violación y de otros temas. Tenemos que ser autocríticos, conscientes. Yo he postulado al Congreso para servir a la patria, pero también tengo que ser consiente que si es necesario que demos un paso al costado y nos vayamos, nos vamos.

Pero, ¿por qué decía 66% la colega Digna Calle? Como es una reforma constitucional, como se produjo en el año 2000, cuando se eligió como presidente al doctor Valentín Paniagua, entonces se pone una disposición transitoria, se recorta el mandato y se adelantan las elecciones, pero como se necesita para cambiar la constitución, dos legislaturas ordinarias seguidas, es decir esta y la que empieza en abril del otro año, entonces Digna dice, mucho tiempo, hay que conseguir 66 y referéndum. En realidad, depende, y allí vamos a saber quién es quién, para ver si votan a favor o no.

Yo escuché a Marisol Pérez Tello la semana pasada (...) ella decía, si solo vacan al presidente va haber una convulsión social.

Si ya nos odian, imagínate que encima vaquemos al presidente, con todos los problemas del Congreso, yo creo que debiéramos esperar dos legislaciones ordinarias con 87 votos y nos vamos de manera ordenada. Mientras tanto hacemos control político. Yo no sé, están desesperados. Cuando se hacen las cosas rápidas salen mal, hasta en la comida. Entonces, creo que hay que tomar las cosas con calma y ser conscientes que el pueblo no nos quiere.

Siendo un poco realistas, cuando este proyecto se lleve a votación, ¿alcanzará los votos que realmente necesitan, aun si fueran los 66?, ¿ha visto el panorama con las otras bancadas?

Puede ser que no. También hay un problema en el Congreso. Soy una persona que dice lo que piensa. Hay colegas que sustentan verbalmente una cosa y votan al revés de lo que han sustentado. Yo me tengo que mantener en duda, la verdad no sé cómo votarán.

¿Ha dialogado con las bancadas que podrían darle el respaldo al proyecto de adelanto de elecciones?

Yo creo que sí, hay que conversarlo. Este adelanto tiene que venir con reformas políticas. Mira, he estado pensando por qué la gente está molesta con nosotros. Creo que una de las razones es que, no tenemos control, es decir, no tenemos mandato imperativo, no podemos renunciar, yo creo que la gente necesita tener control sobre nosotros. Eso podría expresarse creo, en una calificación a mitad del mandato, entonces, tú dices, vamos a ver quién se queda porque ha trabajo y quién se va . Con ese tipo de control ciudadano, podríamos mejorar la imagen del Congreso.

En la comisión de constitución hay varios proyectos y allí no me importa el tema político. Adriana Tudela ha presentado un proyecto de renovación por tercios, ya muy bien. Siento que la gente no tiene cómo controlarnos y eso les irrita. Si no, ¿cada año y medio vamos a tener un nuevo presidente?

Antauro Humala dijo que va postular hace meses, porque ya le tocaba salir. ¿A ver, y si gana Antauro?, ¿crees que la derecha se va quedar tranquila? Al día siguiente lo van a querer vacar. Esto no tiene fin, ¿cuándo va acabar la crisis política que inició Keiko Fujimori en el 2016?

Y ella -Keiko Fujimori-, sigue invocando ahora también a la vacancia, obviamente no va estar de acuerdo con un adelanto de elecciones.

Ha sacado un videíto donde dice que podría ser el adelanto de elecciones, y que ella no va postular. Pero ya dijo la otra vez que no iba a postular y lo hizo, entonces yo no le creo nada de lo que dice. Está complicada esa situación.

¿Pero sabes por qué ya están diciendo adelanto de elecciones más personas?, porque saben que, si nosotros solo vacamos al presidente, van a bombardear al Congreso.

La población en realidad está demasiado molesta tanto con el presidente y el Congreso, pero yo más creo que con el Congreso, tiene más mala imagen.

Así es, ¿y qué pena no?, porque nosotros somos sus representantes. También hay que revisar si los congresistas continúan en contacto con sus votantes. Por ejemplo, yo represento a la comunidad LGBT, yo cumplo con mi palabra porque mi comunidad me hace vigilancia ciudadana y yo rindo cuentas, me reúno y los atiendo. ¿Será que algunos hacen sus proyectos en el escritorio y han perdido contacto con la gente? Por ejemplo, yo puedo andar tranquila por la calle, hay que congresista que no pueden.

El audio de Lady Camones, donde prácticamente da una imagen bastante real de lo que es el Congreso, dice que el 50% de proyectos de ley son declarativos, y que los temas de fondo parece que los congresistas no los quieren trabajar. Esto está ahondando en lo que la gente siente por el Congreso, de boca de la que fuera presidenta, ¿no?

Esto se soluciona rápido, ¿qué le has prometido tú a tus votantes? Simplemente tienes que hacer lo que prometiste. Lamentablemente hay gente que se mueve por el viento, entonces, si el viento ahora está para allá, se desprenden del proyecto político del inicio. Por ejemplo, yo sigo cumpliendo el trabajo de mi colega Alberto Belaunde, con el matrimonio igualitario y la de identidad de género y otros más. Los proyectos que se hacen en un escritorio, en realidad no reflejan la necesidad de la gente.

Hay un engaña muchachos. Por ejemplo: declárese de necesidad pública la creación de un distrito X, eso no crea distritos, simplemente es una ley declarativa. Cuando tú creas un distrito, debe pasar por un proceso técnico por la PCM. Ahora, cuando se crea, no es que le van a dar un presupuesto nuevo, con lo que ya hay, se va a distribuir, entonces no van a tener más plata.

Por eso dice que es un engaña muchachos, porque al final, es lo mismo, solo que se ha partido.

Así es, engaña muchachos de dos. El declarativo que ni siquiera crea el distrito y el otro, que crea el distrito, pero sin mayor presupuesto.

¿Qué va pasar con la situación del presidente?, ¿se le van a hacer las cosas más difíciles?, aunque el Ejecutivo está tomando ventaja del tema de Acuña, no creo que se queden con las manos tranquilas.

Puede ser. El golpe de Acuña ha sido duro, puede perder las elecciones en la región La Libertad. Su bancada se ha hecho añicos. Quedan debilitados y con una pésima imagen como estructura política, que ha perdido la presidencia del Congreso. Tiene menos de un mes para reconquistar los votos del Alto Trujilllo. Puede ser el inicio de la gran crisis de Alianza para el Progreso, mira cuántos se han ido de APP. Su hermano, Héctor Acuña está en mi partido. Se quedan solo con 9. Aunque un animal herido puede ser más peligroso.

Por eso le decía, ¿cuál será el contra ataque?

Le están funcionando al presidente reunirse con los gremios, consolidando su relación, por eso no solo tiene una subida en su popularidad, sino una relevancia sostenida.

¿Pese a todas las investigaciones?

Pese todas las investigaciones, tiene un ascenso sostenido. El Congreso tiene una picada libre. ¡Qué vergüenza!

Se tiene que elegir a un nuevo presidente del Congreso. Ya se están escuchando algunos nombres. Se habla de Guido Bellido, ¿cómo ve el panorama?

Acá va estar muy movido. Yo escuché a varias personas de la derecha: tenemos que construir una sola candidatura del bloque democrático, según ellos ese bloque es Avanza país, el fujimorismo, Renovación Popular, pero de repente no solo tienen una candidatura, entonces se quiebran. Pero si la derecha presenta uno solo, allí ganan.

El centro puede presentar uno, y recoger votos de ambas tendencias políticas y tener una propuesta más de diálogo. Lo que no queremos es un congreso confrontacional, que todo el día se esté peleando con el Ejecutivo.

¿A usted no le han propuesto?

A mí no han propuesto. Claro que me encantaría, creo que a todos les gustaría ser presidenta del Congreso, pero no es voluntarismo lo que manda en la política sino la construcción de consensos.

La conclusión que sacamos de esta entrevista, es que apostaría por esperar dos legislaturas para debatir el proyecto de adelanto, mientras tanto fiscalizar al Ejecutivo.

Puede ser. Te digo las dos alternativas. La de 66% de votos o la de 86%. La política del país es tan sorprendente que cada que amanezco yo digo, ahora que habrá pasado, uno ya no puede ni dormir tranquila. Hay una nueva bomba. Hay que analizar el contexto cada día, con una proyección a futuro, pensando que el conflicto no nos lleva a nada. No podemos tener un presidente cada año y medio.

Si Antauro gana van a querer vacarlo también, si gana alguien de derecha, la izquierda hará lo mismo. O sea, cuándo vamos recuperar el ritmo democrático de un gobierno que complete su quinquenio.

¿Ve usted posibilidad en Antauro?

Sí claro. ¿Sabes porque yo me preocupo?, hace tiempo pienso lo mismo. Hay gente que es o no de izquierda en las regiones, que quiere un cambio radical, y dice, bueno, el profesor no ha cumplido, pero como Antauro es loco sí lo va hacer . Entonces, ese populismo peligroso en mi opinión, podría generar expectativa en las regiones.

Antauro anunció una gira que empieza en Andahuaylas

Ahora si él inicia estas giras la gente dirá: elegiremos a Antauro, esa es mi preocupación porque a él no lo veo dialogante, y nuevamente nos veremos enfrentados entre peruanos. Creo que necesitamos un gobierno de centro, donde podamos tener enlaces entre la izquierda y la derecha con unos puntos básicos de gobernabilidad para seguir avanzando porque así no se puede vivir.

Los gobernadores hace una semana decían que le daban al Congreso un plazo de 30 días para plantear las reformas y al Ejecutivo para replantear su gabinete. ¿Algo de esto ha ocurrido?

Nada. También hay que ser realistas no se puede pedir cosas que no se van a cumplir. Para empezar las reformas políticas que incluyen reformas constitucionales, se requiere tiempo, no se pueden hacer en un mes. No se puede engañar a la población.