Pedro Castillo: ¿Congreso negará nuevamente pedido del presidente para salir del país?

En la memoria de los integrantes del Poder Ejecutivo aún debe permanecer el recuerdo de la negativa —de parte del Congreso de la República— para autorizar el viaje del presidente de la República, Pedro Castillo, a Colombia para la toma de mando de Gustavo Petro a inicios de agosto. Con 42 votos a favor, 67 en contra y cinco abstenciones, el Parlamento tomó una decisión sin precedentes y retuvo a un jefe de Estado en el territorio nacional pese a que tenía una agenda de actividades en el exterior.

Ya en septiembre, casi un mes después, el mandatario envió nuevamente un oficio a la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, para solicitar que el Parlamento le autorice su salida del país con el objetivo de participar en las distintas actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrollará en Estados Unidos, por lo que se ausentaría del país del 18 al 22 de septiembre de 2022.

Ahora, el Congreso deberá evaluar nuevamente esta solicitud para que el jefe de Estado, investigado de manera preliminar en el Ministerio Público, pueda salir del país. La República se comunicó con algunas bancadas para conocer de forma anticipada cuáles serían sus posturas de cara a la votación que se realizará en los próximos días en el Pleno.

En cuanto a la postura del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, el legislador Alex Paredes se pronunció a favor de que se conceda el permiso para el viaje del gobernante: “La misma (postura) que expresamos en la anterior oportunidad, estas son cuestiones institucionales, protocolares, estas rebasan todo tipo de oposición. Esperemos que en esta oportunidad cuando se tenga que resolver, los congresistas entiendan que estos no son escenarios de majadería. Aquí no se trata de caprichos”.

De parte de Perú Libre, Wilson Quispe considera que los argumentos empleados para que Pedro Castillo no viaje a Colombia fueron subjetivos, ya que algunas bancadas refirieron que el jefe de Estado estaría buscando asegurarse un asilo político. Sostuvo que no se puede atentar contras las prerrogativas presidenciales por estos temas: “No estamos de acuerdo con que se le prohíba al presidente salir del país; él tiene todas las facultades y prerrogativa de viajar a otros países. A través de ello, se logran temas de comercialización a favor del país. Este viaje lo evaluaremos en bancada y tomaremos una decisión”.

A la postura del Bloque Magisterial y Perú Libre se sumarían los votos de las bancadas de izquierda o las que tienen entre sus filas a experulibristas como Perú Democrático, Perú Bicentenario o Cambio Democrático – Juntos por el Perú.

Los votos que definirían la entrega del permiso para que el presidente Pedro Castillo pueda viajar a Estados Unidos podría encontrarlos entre las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular. Hasta el cierre de la nota, desde ambos grupos se señaló que todavía no se había llegado a un acuerdo de bancada sobre el tema, pero que sí existían votos a favor de permitir que el presidente participe en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En diálogo con La República, Eduardo Salhuana consideró que en esta oportunidad sería contraproducente que el jefe de Estado no acuda a una reunión internacional en la que participarán otros presidentes del mundo: “En esta oportunidad tratándose de una actividad de la Naciones Unidas, es importante que el primer mandatario vaya en representación del país a una reunión tan importante donde se dan cita importantes líderes mundiales. Es importante, no podemos aislarnos tampoco”.

En tanto, Acción Popular tendría una votación dividida; así lo manifestó Edwin Martínez a este medio. “Tengo entendido que la vez pasada algunos no dieron la autorización de viaje para el presidente por la convulsión política que había y porque no había premier, ahora hay premier y, por lo tanto, no hay motivo alguno para que no se le dé la autorización. Yo personalmente feliz de que viaje y si no regresa, mejor”.

Por otro lado, las bancadas de oposición como Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País podrían mantener su postura de no permitir el viaje del presidente a Estados Unidos, debido a que algunos de los argumentos esgrimidos para no autorizar su traslado a Colombia en agosto fue el temor de que utilice el tiempo en el exterior para ir organizando la posibilidad de recibir un asilo político a futuro frente a las investigaciones que se le siguen en el Ministerio Público.

A este grupo se sumarían algunos votos de la nueva bancada Integridad y Desarrollo. Este medio conversó con la parlamentaria de este grupo político Kira Alcarraz, quien se pronunció en contra de permitir el viaje del mandatario y consideró que recibiría el apoyo Flor Pablo y Susel Paredes: “Está viendo que el Perú está de cabeza y vamos a darle permiso para que salga, yo estoy en contra de que él se vaya fuera del país. Que mande a Dina Boluarte, para algo tiene a su vicepresidenta”.