Freddy Díaz: APP se pronunciará tras revelarse nombres de congresistas que estuvieron bebiendo alcohol

La bancada parlamentaria Alianza para el Progreso (APP) informó que brindará una conferencia de prensa este jueves 8 de septiembre a partir de las 7.00 p.m tras revelarse los nombres de los congresistas apepistas Eduardo Salhuana Cavides e Idelso García Correa, quienes estuvieron libando alcohol junto al parlamentario Freddy Díaz Monago.

El último miércoles, el congresista no agrupado afirmó que bebió alcohol junto a otros nueve legisladores, pero se reservó a revelar los nombres.

“Lo cierto es que, en efecto, yo empecé a libar licor con algunos congresistas, obviamente en el local del Pleno (...) Como dije en el Hemiciclo, yo me voy a reservar los nombres, no soy quien para mencionarlos, lo haré en la instancia que corresponda hacerlo. Pero sí, estuve, no solo en mi despacho, sino también fuera de este, con varios congresistas”, dijo para RPP Noticias.

Comunicado de APP. Foto: documento

Nota en desarrollo...