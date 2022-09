Nueve congresistas de APP bebieron alcohol con Freddy Díaz antes de la violación sexual

Los congresistas Eduardo Salhuana Cavides e Idelso García Correa, de Alianza para el Progreso (APP), son los parlamentarios que libaron alcohol en las instalaciones del Poder Legislativo, junto con su colega Freddy Díaz Monago, antes de que este protagonizara un acto de violación sexual en agravio de una empleada, informaron fuentes de La República en la Fiscalía que investiga el caso.

El 27 de julio de este año, Díaz estuvo reunido con nueve legisladores en la sede del Congreso, luego se trasladó con Idelso García y Alejandro Soto a sus oficinas en el jirón Azángaro.

Los tres estuvieron en el despacho de Freddy Díaz por breves minutos. En ese momento, Soto se retiró, por lo que solo quedaron Idelso García, actual presidente de la Comisión Especial que elegirá al Defensor del Pueblo, y el agresor, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Según la narración obtenida, ambos parlamentarios se dirigieron al despacho de Eduardo Salhuana, miembro de la Comisión de Ética, lugar en el que los parlamentarios estuvieron bebiendo vino.

Luego de este episodio, Freddy Díaz regresó solo a su oficina y horas más tarde sucedió el acto de violación contra una extrabajadora de su despacho.

El congresista narró el último miércoles 7 a “Radioprogramas” que consumió tragos con otros colegas. “Yo inicié a libar licor con algunos congresistas. Me voy a reservar (los nombres), no soy quién para decir los nombres. Fuera (de mi oficina) estuve con varios congresistas (tomando), no solo en mi despacho”, declaró.

El legislador Salhuana confirmó a La República que, el día de los hechos, Freddy Díaz e Idelso García acudieron a su despacho, pero solo para pedirle que le envíe sus excusar al líder César Acuña Peralta debido a que no iban a asistir a una reunión del partido.

“Él (Fredy Díaz) vino a mi oficina más o menos 6.30 o 7 p. m. Vino a visitarme y a pedirme que le disculpe con el ingeniero Acuña porque ese día teníamos una cena, y no iba a poder asistir. Me pidió que le haga llegar sus disculpas. Estuvimos conversando. Luego su asesor lo llamó y se retiró. Llegó con el congresista García”, señaló.

Salhuana negó que ese día hayan tomado en su despacho y que solo acudieron a pedirle ese favor. “No, en absoluto. Él me llamó y me dijo que tenía que hablar unas cositas conmigo, le dije que venga a mi despacho. Vino y hablamos lo que te estoy comentando”, agregó.

No obstante, La República conoció que la reunión en la oficina del legislador duró aproximadamente hora y media, lo que refuerza la tesis de que Díaz y García no solo fueron a pedirle un favor.

Sin embargo, aceptó que nueve congresistas de su bancada fueron a almorzar en el comedor del Congreso, en la sede del Palacio Legislativo, y que al finalizar brindaron con vino. Remarcó que esto es normal y que no se trató de ninguna borrachera.

“En el Congreso, luego de la elección de Lady (Camones), nos fuimos a almorzar al comedor del Congreso y ahí hemos brindado un vaso de vino, los nueve o 10 parlamentarios que hemos estado por la elección de Lady y eso fue todo. Todavía hemos ido a la oficina de Lady, a la presidencia, ahí estuvimos como una hora conversando, luego cada uno se fue a su oficina. Estaban todos los congresistas, los nueve o 10 de la bancada”, detalló.

La República se comunicó también con Freddy Díaz e Idelso García, pero no contestaron las llamadas ni mensajes. Este medio está a la espera de sus descargos.

