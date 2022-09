Digna Calle sobre congresistas involucrados en el caso de Freddy Díaz: “No podemos ser cómplices”

La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, solicitó a la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes (Acción Popular), que se investigue a los nueve legisladores que tomaron bebidas alcohólicas con el congresista Freddy Díaz en el interior del Parlamento el día que el exintegrante de la bancada de APP habría ultrajado a una trabajadora de su despacho.

A través del oficio n.° 322-2022, la integrante de la bancada Podemos pidió que se identifique a los involucrado y se les sancione de forma inmediata.

“Solicitarle que inicie una investigación de oficio contra los nueve congresistas que habrían estado bebiendo alcohol en las instalaciones del Congreso de la República con el congresista Freddy Díaz Monago”, destaca el oficio.

Líneas más abajo, señala que “esta situación reconocida por el congresista Díaz merece nuestro rechazo por parte de quienes integramos el Parlamento, pues no se puede vulnerar de esa forma la institucionalidad del Palacio Legislativo, por lo que resulta de suma importancia identificar y sancionar a los congresistas a la brevedad posible. No podemos ser cómplices de estos hechos que denigran mucho más nuestra imagen del Congreso ”.

Digna Calle emitió un documento a la Comisión de Ética

Freddy Díaz afirmó que libó alcohol junto a 9 congresistas

El congresista Freddy Díaz, tras ser suspendido por el Parlamento por un total de 120 días sin goce de haber, señaló que el día que lo denunciaron por una presunta violación en agravio de una trabajadora de su despacho estuvo bebiendo alcohol junto a otros nueve parlamentarios.

“Lo cierto es que, en efecto, yo empecé a libar licor con algunos congresistas, obviamente en el local del Pleno (...) Como dije en el Hemiciclo, me voy a reservar los nombres, no soy quien para mencionarlos; lo haré en la instancia que corresponda hacerlo. Pero sí, estuve, no solo en mi despacho, sino también fuera de este, con varios congresistas”, declaró Díaz a RPP.

El último miércoles 7 de septiembre, el Parlamento acordó suspender a Freddy Díaz con 99 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.