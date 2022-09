Freddy Díaz afirmó que bebió licor con otros congresistas: “Me reservo los nombres”

Luego de haber sido suspendido de sus funciones, el congresista Freddy Díaz, en entrevista con RPP, rechazó ser culpable de los cargos de agresión sexual que pesan contra él, y aseveró que, para poder demostrar su inocencia, ha decidido acudir a la justicia. Él mismo votó a favor de la medida sancionatoria que se le impuso en el Parlamento por las acusaciones.

Por otro lado, en relación a la denuncia que señala que tanto él como otros 9 congresistas habrían estado bebiendo alcohol en las instalaciones del Congreso el día que se suscitaron estos hechos, Díaz aceptó la veracidad de esta afirmación y admitió haber cometido la falta, aunque se negó a brindar los nombres de los involucrados.

“Lo cierto es que, en efecto, yo empecé a libar licor con algunos congresistas, obviamente en el local del Pleno (...) Como dije en el Hemiciclo, yo me voy a reservar los nombres, no soy quien para mencionar esos nombres, lo haré en la instancia que corresponda hacerlo. Pero si, estuve, no solo en mi despacho, sino también fuera de este con varios congresistas”, declaró el parlamentario.

“Yo creo que es algo que no se debe volver a repetir y precisamente por eso es que me allané y asumí mi responsabilidad en la Comisión de Ética, por eso le indiqué a los congresistas presentes que hagan cumplir la norma y que se me sancione como se debe”, añadió.

