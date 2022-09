Heidi Juárez tras salir de bancada de APP: “Me voy por todo el maltrato que me hacen”

La congresista Heidi Juárez se pronunció luego de anunciar su dimisión a la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y de aceptar la carta de expulsión del partido, que la señala como principal responsable de filtrar los audios difundidos por Epicentro TV, donde se escucha al líder y fundador, César Acuña, dar órdenes para aprobar un proyecto de ley a favor de su campaña en La Libertad.

En conversación con La República, la legisladora dijo no entender los motivos por los cuales APP decidió su expulsión, ya que asegura que no “tiene nada que ver” con la difusión de audios entre César Acuña y Lady Camones, quien ya pidió a la Comisión de Ética que la investigue.

“No sé cuáles han sido los argumentos (para mi expulsión). No tengo ninguna explicación. No tengo el informe pericial. Todo lo que debe indicar no lo tengo a la mano. Yo solo he tenido el conocimiento de esto por Twitter ”, declaró a este diario.

La parlamentaria afirmó que “no hubo un debido proceso” y que con la acusación de APP, su imagen y dignidad como persona “han quedado totalmente manchadas”.

“ He presentado un documento donde digo que estoy renunciando por todo el maltrato que me están haciendo . No me han dado el derecho a defenderme, no he tenido nada de eso y por eso ya presenté mi renuncia a la bancada y al partido”, acotó a esta redacción.

Al ser consultada sobre si hubo alguna comunicación con los representantes de APP, Juárez contó a este medio que le enviaron una correspondencia en la que le informan que en una próxima reunión se verá su carta de renuncia junto con la de Roberto Chiabra, legislador que dimitió de APP por “razones de consciencia”.

En otro momento, Heidi Juárez ratificó que “se mantiene un topo” en APP, pues aseguró que ella no grabó ni filtró los audios con César Acuña. Además, mencionó que “no tenía ningún inconveniente con nadie” en la organización.