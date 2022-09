Heidy Juárez renuncia a su bancada: “El topo se queda en APP”

La legisladora por Piura Heidy Juárez dio a conocer su renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso luego de que el partido anunciara su expulsión al determinar que ella filtró un audio en el que se oye a César Acuña presionar a la presidenta del Congreso, Lady Camones, para priorizar un proyecto que lo beneficiaría en su campaña del Gobierno Regional de La Libertad.

“Comunicarles que he presentado mi renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso. Con el dolor de mi corazón he hecho esa acción porque he visto transgredido mi derecho a defensa al no ser escuchada ni ser tomada en cuenta en lo absoluto a pesar de que me puse a disposición del partido para realizar todas las investigaciones”, aseveró ante la prensa.

De acuerdo con la parlamentaria, la agrupación política no le ha brindado mayor explicación sobre su expulsión. En ese sentido, adelantó que tomará acciones contra APP a fin de que especifiquen los motivos que llevaron a sindicarla como la culpable de la filtración.

“El partido no me explica nada, no me da ninguna razón. Estoy exigiendo que en 48 horas me dé las pericias técnicas”, añadió.

Más adelante, la congresista se refirió a los comentarios del secretario general Luis Valdez y el exlegislador Richard Acuña sobre la presencia de un topo en la cuestionada reunión.