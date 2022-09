Geiner Alvarado, titular del MTC, será interpelado en el Pleno del Congreso este lunes 5

Geiner Alvarado, actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), será interpelado este lunes 5 de septiembre a partir de las 3.00 p. m.. Esto, luego de que el Pleno del Congreso aprobara su interpelación con 86 votos a favor, uno en contra y una abstención .

Asimismo, el Parlamento aprobó una segunda moción de interpelación contra el ministro de Transportes para que responda sobre las imputaciones del Equipo Especial de Fiscales ante la Corrupción del Poder por una reunión que sostuvo con el empresario Hugo Espino en septiembre del 2021, cuando ocupaba el cargo de ministro en el sector Vivienda.

Es así que son dos las mociones aprobadas contra el titular del MTC. Una de la congresista Norma Yarrow (Avanza País) y otra de Ruth Luque (Cambio Democrático). Ambos documentos suman un total de 23 preguntas que deberá responder Alvarado sobre sus vínculos con Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes, el alcalde José Nenil Medina y los hermanos Espino.

Geiner Alvarado es cuestionado en el Congreso a raíz de las investigaciones realizadas en el Ministerio Público en su contra por, presuntamente, integrar una organización criminal liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y la cual estaría dedicada a direccionar licitaciones a determinadas empresas.

Por otro lado, Percy Ipanaqué, abogado de Geiner Alvarado, señaló a La República que el funcionario no renunciaría al cargo, a pesar de que varias bancadas solicitaron su salida en el marco de la investigación contra Alvarado por parte de la fiscal Marita Barreto.