Comisión de Ética aprobó denuncia de oficio contra congresista Wilmar Elera

Este lunes 5 de septiembre, la Comisión de Ética aprobó, por unanimidad, la denuncia de oficio contra el congresista Wilmar Elera, quien se encuentra sentenciado a seis años de pena privativa de la libertad y está “actualmente prófugo de la justicia, una situación que vulnera los principios éticos y mella la imagen de la institución parlamentaria”.

En agosto último, el juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ronald Soto Cortez, ratificó la sentencia de seis años contra el parlamentario de Somos Perú por el delito de colusión agravada y se dispuso su captura.

Como se informó, la sentencia impuesta contra Elera fue emitida por su participación como supervisor de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa, Ayabaca, Piura”, la cual tuvo un valor de más de 3 millones de soles.

La obra tuvo un plazo de ejecución de 180 días. El contrato fue suscrito el 13 de enero de 2012. Sin embargo, comenzó a realizarse recién el pasado 24 de mayo de ese mismo año con un expediente sin firma del proyectista y la entrega parcial del terreno. Asimismo, al no existir responsables de la documentación, las consultas sobre aspectos técnicos del proyecto realizadas por el ingeniero residente no pudieron ser resueltas.

Es por ello que el juez sostuvo que dichas irregularidades no fueron advertidas por el exintegrante de la Mesa Directiva Wilmar Elera.

Tras la orden de ubicación y captura contra Elera, el parlamentario se pronunció a través de un comunicado en el que señaló que mantendrá su condición de congresista hasta que haya una sentencia firme.