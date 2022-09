César Acuña y Keiko Fujimori mueven hilos en el Congreso para favorecerse

Los audios de César Acuña, que se filtraron el viernes 2 de setiembre, revelan cómo el líder de APP presionó a la presidenta del Congreso, Lady Camones, y su bancada para aprobar de manera exprés —sin trámite de comisiones— el proyecto de ley de creación del distrito Alto Trujillo con el fin de beneficiarlo en su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

Muestran, además, la postura apepista a favor de la vacancia presidencial y en contra del adelanto de elecciones. Asimismo, evidencian el cálculo político de Camones para que la destitución de Pedro Castillo se concrete este año.

Mientras esto sucede en Alianza para el Progreso, Keiko Fujimori sale en redes sociales invocando a un adelanto de elecciones, cuando su bancada se ha pronunciado a favor de la vacancia y dilata el debate del adelanto de comicios para que todos se vayan.

Propuesta. La moción de censura contra la presidenta del Congreso, Lady Camones, podría ser presentada hoy.

La estrategia es la siguiente, según fuentes de La República: de haber vacancia presidencial y luego inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte, la oposición buscará que solo se convoque a elecciones presidenciales.

Fujimori ha dicho que no postulará en un adelanto de elecciones; sin embargo, nos tiene acostumbrados a romper sus promesas: en 2016 dijo que no volvería a postular y lo hizo en 2021, y el año pasado firmó un compromiso para respetar la estabilidad democrática y la Sunedu, pero tampoco lo ha hecho. Entonces, no hay nada que asegure que de haber nuevos comicios, ella no volverá a postular. Y es que ganar la presidencia le permitiría paralizar por cinco años el juicio que empezará próximamente en su contra por el caso Lava Jato.

Expulsada de APP. Heidy Juárez fue quien grabó a César Acuña y Lady Camones.

Pero la lideresa de Fuerza Popular también apuesta por otra carta, en caso de que no se concrete la vacancia: el adelanto de elecciones generales. Así podrá candidatear a Palacio y su partido intentar tener una bancada más numerosa. Con ello, podrá protegerse de la justicia, como lo intentó en el Congreso 2016-2019, cuando su agrupación era mayoría en el Legislativo.

Su postura en favor del adelanto de elecciones fue señalada en las últimas horas en su cuenta de Twitter luego de que Vladimir Cerrón mencionara que “Keiko Fujimori propicia una vacancia o adelanto de elecciones, induciendo a quebrar el orden democrático”.

Entonces, la lideresa de Fuerza Popular respondió: “El adelanto de elecciones es un mecanismo democrático con un cambio en la Constitución que, por si no lo sabía, puede ser más fácil y rápido. Con 66 votos y un referéndum que el pueblo confirme, terminaremos con el Gobierno de Pedro Castillo”, escribió.

Ante Fiscalía. Castillo responderá hoy por caso Petroperú.

APP y FP han coincidido en sus propósitos. En la segunda vuelta electoral, César Acuña y Keiko Fujimori se aliaron contra Pedro Castillo. Y en esta legislatura, sus partidos han copado puestos importantes en el Congreso: APP preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se verá el juicio político contra el acusado de violación Freddy Díaz (APP), y Fuerza Popular preside la Comisión de Constitución, donde se debatirá— y posiblemente se archive— el proyecto de adelanto de elecciones.

A esto se agrega que ambos partidos han puesto de trabajadores congresales a sus exparlamentarios como Luis Valdez y Marisol Espinoza, de parte de APP, y Karina Beteta y Milagros Takayama, de FP. Beteta y Takayama dirigen la Oficina de Participación Ciudadana y el Fondo Editorial respectivamente.

Moción de censura

Ante los audios de César Acuña, el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, se pronunció por la censura de Lady Camones.

“Si es así como se están manejando las cosas, la señora Camones y quienes la acompañan no tienen derecho a estar un minuto más manejando los destinos del Congreso”, anotó Bermejo tras indicar que esperaba que otras bancadas se sumen a su iniciativa para plantear la censura de la Mesa Directiva del Congreso.

Camones, ante esta turbulencia política, pidió licencia en Alianza para el Progreso. Mientras eso, el partido de César Acuña expulsó de la militancia a la congresista Heydi Juárez tras concluir que ella fue quien grabó el audio de la conversación entre Acuña y Camones el 29 de agosto.

“Dicha decisión se ha adoptado luego de conocerse el resultado del análisis técnico del audio (...) de una reunión del grupo parlamentario con las autoridades de la organización. Como partido, hemos llegado a la conclusión irrefutable de que ha sido usted quien grabó”, acusa APP a Juárez.

Castillo irá hoy a responder ante la Fiscalía

El presidente Pedro Castillo responde hoy ante el Ministerio Público por la investigación que pesa en su contra por presunto tráfico de influencias en la compra de biodiésel a la empresa de Samir Abudayeh, Heaven Petroleum Operators S.A., y por presunto encubrimiento al exministro Juan Silva, quien se encuentra prófugo. Este último caso es tras la decisión del presidente de separar a Mariano González del Ministerio del Interior, justo cuando González dispuso formar un equipo para buscar a Silva y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario.

La primera dama Lilia Paredes también tendrá una audiencia en la Sala Penal Nacional de la avenida Tacna, debido a que la Fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del país.